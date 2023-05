Foto: Europa Press

La Comunitat de Madrid i Galícia són les úniques comunitats autònomes que prohibeixen l'ús de telèfons mòbils com a mecanisme de comunicació a les escoles durant els períodes lectius, mentre que a la resta de regions són els centres els que en limiten l'ús.

Així ho ha manifestat el Govern central en un document, registrat al Congrés dels Diputats després de ser preguntat per Vox sobre si té la intenció de promoure alguna iniciativa perquè, de manera unificada a tot el territori espanyol, "es limiti l'ús de dispositius mòbils als centres educatius".

En concret, Galícia va prohibir l'any 2015 l'ús de mòbils als centres educatius, mentre que la Comunitat de Madrid ho va prohibir el 2020. A la resta de les comunitats autònomes, l'Executiu explica és el centre el que “té la capacitat de decisió dins del marc de la seva autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió”.

D'altra banda, informa que el Ministeri d'Educació i Formació Professional, mitjançant les actuacions de l'Institut Nacional de Tecnologies i Formació del Professorat (INTEF) en coordinació amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE) i en col·laboració amb les administracions educatives de les comunitats autònomes, "desenvolupa accions de suport i orientació a docents, famílies i el mateix alumnat en l'ús dels recursos tecnològics".

Per part seva, l'INTEF desenvolupa diferents accions per "ajudar la comunitat educativa a conèixer, promoure i conscienciar-se sobre el bon ús de la tecnologia, inclosos els dispositius mòbils, en entorns educatius per part de l'alumnat i el professorat".

Pel que fa a l'ús de les tecnologies digitals i la convivència escolar, el Govern assenyala que, al si de l'Observatori Estatal de la Convivència Escolar, s'ha posat en marxa el Grup de Treball de Ciberconvivència, coordinat per l'INCIBE i el Ministeri de Educació, en què participen, entre d'altres, les administracions educatives, els sindicats de personal docent i no docent, els representants d'associacions de famílies i estudiants.

Finalment, recalca que la LOMLOE, la llei educativa coneguda com a 'Ley Celaá', a través del nou currículum educatiu, insisteix a "fomentar un ús crític i consum responsable dels mitjans digitals i, entre altres mesures, incorpora la figura del Coordinador de Benestar i Protecció a tots els centres educatius.