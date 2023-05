La calor es va instaurar a l'abril / @EP

El quart mes del 2023 ha estat extremadament càlid i sec , de fet, aquest ha estat l'abril més calorós i amb menys pluges a Espanya des que hi ha registres, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

El balanç climatològic mensual de l'AEMET reflecteix que la temperatura mitjana al conjunt del país va ser de 14,9 graus centígrads (ºC), cosa que representa 3 graus més del normal i que amb prou feines es va recollir el 22 per cent de les pluges normals per al període de referència 1991-2020.

Així, ha estat el mes d'abril més càlid des que van començar els registres el 1961, és a dir, en 62 anys, ja que s'ha superat en 0,1 graus centígrads (ºC) la temperatura mitjana màxima per a un mes d'abril que es va assolir en 2011. En concret, les màximes van estar de mitjana 4,7 ºC per sobre del normal mentre que la mitjana de les mínimes es va situar 1,3 ºC per sobre de la mitjana, per la qual cosa l'oscil·lació tèrmica diària va ser 3,4 ºC superior a la mitjana habitual del mes.

El mes d'abril ha tingut nombrosos rècord de temperatures i precipitacions. Per exemple, la temperatura mitjana del mes va ser la més alta en un mes d'abril des que hi ha registres a 30 estacions principals i en 45 estacions principals més la mitjana de les temperatures màximes va ser la més alta per al mes d'abril des que hi ha registres i, en quatre estacions, la mitjana de les mínimes va ser també la més alta d'abril des del començament de les observacions.

Les anomalies tèrmiques més grans es van observar en zones de l'interior d'Andalusia, est d'Extramdura i sud-oest de Castella-la Manxa, on es van situar en uns 4ºC d'anomalia i fins i tot en alguns punts de fins a 5ºC.

A la resta de la meitat sud peninsular, així com a zones de la serralada Cantàbrica, vall de l'Ebre i sud de Castella i Lleó, les anomalies es van situar al voltant de +3°C. Pel que fa a la Península les anomalies van estar properes a +2°C, excepte en zones del Cantàbric oriental i costes de Catalunya i de la Comunitat Valenciana, on van prendre valors propers a +1°C.

A les Balears les anomalies van prendre valors compresos entre 0 °C i +2 °C, mentre que a les Canàries es van situar entre +1 °C i +3 °C.

A més, l'AEMET destaca que el dia 27 d'abril a Còrdova aeroport es van assolir rècords de 38,8 ºC a Còrdova-aeroport; a Morón de la Frontera, 37,4ºC i als aeroports de Granada i Sevilla es va arribar a 36,9ºC.

Per contra, les mínimes més baixes es van registrar els primers dies del mes, amb -8,1ºC a Molina d'Aragó registrats el dia 5; -6,9ºC a Burgos/aeroport el dia 5, que suposen la més baixa al mes d'abril des que hi ha registres; -5,2 °C a Valladolid/aeroport també el dia 5, i -4,6 °C de Port de Navacerrada registrats el dia 13.

FALTA GAIREBÉ EL 80% DE PLUGES

Respecte a les precipitacions, el balanç climatològic conclou que el mes d'abril va ser extremadament sec, ja que amb prou feines es van recollir 14,2 litres per metre quadrat al conjunt del país, cosa que representa tot just el 22 per cent del normal per al quart mes de l´any.

Amb aquestes xifres abril del 2023 ha estat el més sec des del començament de la sèrie el 1961.

Abril ha estat entre extremadament sec i molt sec a gairebé tota la Península, l'illa d'Eivissa i les illes canàries occidentals; va resultar entre sec i normal a Galícia, nord de Catalunya, punts de Castella i Lleó, nord de Navarra, nord-est del País Basc, zones costaneres de Múrcia i les illes canàries orientals, on ha tingut caràcter normal.

Els primers deu dies d'abril amb prou feines hi va haver precipitacions, que només van afectar el terç nord peninsular, l'arxipèlag balear i en menor mesura l'arxipèlag canari.

Durant la segona desena, les precipitacions van afectar la meitat nord de la Península, el nord de les illes Canàries occidentals i en menor mesura l'arxipèlag balear.

Mentrestant, els últims deu dies va ploure a gran part de la Península excepte en punts d'Andalusia, sud-est de Castella-la Manxa i interior de la Comunitat Valenciana. A les Canàries no va ploure, excepte a l'illa de La Palma mentre a les Balears només va ploure al nord-oest de Mallorca.

Per zones, a la meitat oest de Galícia ia zones del Pirineu van acumular més de 60 litres per metre quadrat, hi va haver zones puntuals amb més de 100 litres per metre quadrat. L'AEMET precisa que les precipitacions diàries més grans es van recollir a Santiago de Compostel·la-aeroport, 57,8 litres per metre quadrat el dia 22; Fuenterrabía, 35,2 litres per metre quadrat el dia 12; 31,8 litres per metre quadrat a Vigo-aeroport i 26,2 litres per metre quadrat a Pontevedra el dia 13 d'abril.

Les acumulacions més grans de pluja al llarg de tot el mes també es van registrar en algunes d'aquestes estacions. Així, el balanç climatològic reflecteix les quantitats màximes de Fuenterrabía, amb 116,3 litres per metre quadrat; Santiago de Compostel·la-aeroport amb 103,4 litres per metre quadrat i 101,6 litres per metre quadrat a Vigo-aeroport.