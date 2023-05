Cursa de la Dona de Madrid 2023 / @EP

La secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, ha criticat que a la Cursa de la Dona , organitzada aquest diumenge a Madrid, es donés al guanyat "una thermomix" ia la resta de participants "productes 0% ".

"Si triomfes, mestressa de casa i si no, almenys aprima", ha publicat la 'número dos' d'Irene Montero al seu compte oficial de Twitter, en relació amb aquest esdeveniment. Al seu parer, "el problema no és el 'rosa' sinó que les empreses el facin servir per tapar l'important com la lluita contra el masclisme". "Cal encara més carreres", ha assenyalat en la seva publicació.

L'organització de la Cursa ha respost a la "polèmica" generada per aquesta situació apuntant que "el robot de cuina no era un premi", sinó "un regal, com tants altres, que els patrocinadors han donat després de la prova". I, en aquest sentit, ha explicat que l'organització “l'únic premi que lliura són els trofeus”.

"Entenem que des d'una perspectiva esbiaixada pot generar certa controvèrsia i demanem disculpes si així ha estat i si alguna dona s'ha pogut sentir ofesa, però és un producte que considerem que no té caràcter sexista i que és ideal per a qualsevol persona esportista que vol millorar els seus hàbits nutricionals", han explicat al comunicat.

"En qualsevol cas, acceptem les crítiques, reiterem les nostres disculpes si algú s'ha sentit ofès i ens comprometem a prendre mesures per evitar aquesta polèmica en el futur", han dit.