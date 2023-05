Intel·ligència artificial / Arxiu

Dos terços (63%) de la població activa opinen que la majoria de llocs actuals seran substituïts per màquines en un termini de quinze anys, però només un 12% pensa que el seu propi treball es podrà automatitzar.

Així ho reflecteix la 'VI Enquesta de percepció social de la innovació a Espanya', elaborada per Cotec i Sigma Dos a partir de 7.587 entrevistes entre desembre del 2022 i febrer del 2023.

L'estudi assenyala que l'autoconfiança davant de les màquines "varia molt" en funció de la feina que es realitza. Així, creuen més que els robots i les màquines de cap manera podran fer la seva feina d'aquí a 15 anys els qui ocupen llocs de treball que impliquen tractar amb persones (64%), que els que manegen màquines (54%) o es dediquen a processar informació (48%).

Tot i això, la majoria dels ciutadans (51%) confia que la revolució tecnològica crearà més ocupació del que destrueixi. I també són majoria els que creuen que la tecnologia reduirà la durada de la jornada laboral (56%), millorarà la conciliació entre vida privada i laboral (53%) i reduirà la bretxa de gènere a l'ocupació (53%).

A més, són majoria els treballadors que si bé la societat espanyola no s'està preparant bé per encarar aquest futur (70%), ells sí que ho estan ja (61%).

En tot cas, un 34% de la població activa declara no sentir-se capacitat per competir en un mercat laboral dominat per la tecnologia, una percepció negativa que està lligada al nivell destudis, ja que diuen no sentir-se capacitats per a aquest futur laboral el 61% dels que no tenen estudis, el 40% dels que tenen estudis mitjans i el 22% dels que tenen estudis superiors.

També és més gran el pessimisme sobre les pròpies capacitats laborals tecnològiques entre les dones treballadores (39%) que entre els seus companys (29%). Les dones també confien "molt menys" que ells en què la tecnologia reduirà la bretxa laboral de gènere (39% davant del 48%).

La confiança que el sistema educatiu estigui preparant bé les futures generacions de treballadors per a aquest mercat laboral dominat per la tecnologia arriba a l'enquesta al seu mínim històric (15%), cinc punts percentuals menys que un any enrere.

Tot i això, el 76% dels enquestats percep la innovació com un fenomen positiu, tot i que la percepció d'Espanya com un país a la mitjana de la Unió Europea en innovació ha caigut 12 punts percentuals en cinc anys (47% el 2022). La distància entre els que veuen bé Espanya en innovació i els que situen el seu país al furgó de cua europea ha caigut des del 2017 de 26,2 punts percentuals a 2,6 punts percentuals (44% el 2022).

En tres anys, marcats per la pandèmia, entre el 2019 i el 2022, ha baixat també en 10 punts percentuals la percepció de les grans empreses espanyoles com a organitzacions innovadores (38% el 2022). Vuit de cada deu espanyols també veuen insuficient la inversió pública espanyola en R+D+i.

Pel que fa a l'impacte de la innovació tecnològica, per primera vegada des del 2018 es redueix la diferència entre els que creuen que el canvi tecnològic genera desigualtat social (51%) i els que no (29%).

Finalment, el 56% dels enquestats creuen que la tecnologia reduirà les hores de treball, mentre que el 29% considera que no portarà canvis significatius.