Àrea d'actuació. - MITMA

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha anunciat afectacions al trànsit nocturn a la N-II entre Tordera (Barcelona) i Maçanet de la Selva (Girona) per obres de millora des de dilluns fins al 19 de maig.

Segons informa aquest dilluns el Govern en un comunicat, es desviarà el trànsit des de les 20.00 fins a les 6.00 hores durant aquest període i s'habilitaran itineraris per al trànsit de caràcter local per poder estendre la darrera capa de signatura a la via.

Les obres busquen millorar el traçat de la N-II entre els quilòmetres 628 i 690 i compten amb un pressupost de 28,38 milions d'euros.