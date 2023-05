Foto: Europa Press

Aquest 9 de maig, com cada any des de 1985, a tots els països del vell continent se celebra el Dia d'Europa. Aquesta efemèride té la seva raó de ser a commemorar la Declaració Schuman, en què Robert Schuman, ministre d'Afers Estrangers francès, assegurava que "una Europa unida pot contribuir a la pau mundial". Feia poc més de 4 anys que havia acabat la Segona Guerra Mundial i el món afrontava un altre conflicte, la Guerra Freda, que encara que no es va traduir en cap conflicte a sòl europeu, sí que va alterar, i molt, l'ordre mundial.

Les paraules de Schuman van ser una espurna que va encendre el sentiment i la necessitat de crear una cosa que unís als països del continent. De fet, els historiadors apunten aquesta Declaració Schuman com “el que més tard sembraria la llavor de la primera Unió Europea (UE)”.

El primer organisme que es podria considerar el germen del que avui és l'organisme continental va ser la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA), formada per Alemanya Occidental, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. La CECA, tot i ser una unió merament industrial i econòmica, va ser el que va portar, posteriorment, a avançar en unions en altres matèries.

A la CECA li seguiria el naixement de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) el 1957. L'evolució d'aquesta CEE (que tindria l'impuls de l'euro com a moneda europea com a fita més gran) va fer que aquesta es convertís a la UE el 1993, amb l'entrada en vigor del Tractat de Maastricht.

27 PAÏSOS AMB INTERESSOS COMUNS

Més de mig segle després del seu naixement, la Unió Europea compta actualment amb 27 estats membres (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria , Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suècia) que, encara que tenen el seu propi sistema polític i econòmic, treballen junts en àrees d'interès comú com el comerç, la seguretat i la cooperació en polítiques socials i ambientals.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Foto: Europa Press

Les funcions principals de la UE són:

1) Política comercial: negocia acords comercials amb països de tot el món en nom dels seus Estats membres. També té la capacitat dimposar aranzels i altres barreres comercials.

2) Política econòmica: coordina la política econòmica dels seus Estats membres, promou l'estabilitat financera i adopta mesures per fomentar el creixement i la competitivitat a la regió.

3) Política d'ocupació i social: promou l'ocupació, la igualtat i la cohesió social a la regió. Té programes per combatre la discriminació i l'exclusió social i estableix normes mínimes de protecció social per als treballadors.

4) Política ambiental: impulsa diferents polítiques per protegir el medi ambient, incloent-hi la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, la protecció de la biodiversitat i la gestió sostenible dels recursos naturals.

5) Política de transport: coordina les polítiques de transport entre els seus Estats membres i promou la seguretat i l'eficiència en el transport.

6) Política d'educació: promou l'educació i la formació a tota la regió, dóna suport a la mobilitat dels estudiants i estableix normes per a l'avaluació de la qualitat de l'educació.

El mapa dels 27, assenyalats amb colors. Foto: UE

7) Política de recerca i desenvolupament: fomenta la recerca i el desenvolupament a tota la regió, recolzant la innovació i la competitivitat.

8) Política exterior: representa els seus Estats membres en l'àmbit internacional i promou la cooperació i el diàleg amb altres països i regions del món.

ESTATS QUE VOLEN ENTRAR

A data de 9 de maig de 2023, doncs, la UE està conformada per 27 estats... encara que aquesta xifra podria créixer properament.

I és que, actualment, ja hi ha 8 estats geogràficament europeus que han presentat la seva candidatura per engrossir aquesta llista dels 27. Es tracta d' Albània, Bòsnia i Hercegovina, Macedònia del Nord, Moldàvia, Montenegro, Sèrbia i Turquia.

A més, potencialment, Geòrgia i Kosovo podrien aspirar també a ingressar a la UE més endavant, encara que el fet que Espanya no reconegui Kosovo seria un obstacle per a l'ingrés d'aquesta república balcànica que es va independitzar de Sèrbia el 17 de febrer del 2008.

REIVINDICACIONS DE CATALUNYA

D'altra banda, i encara que no compta amb estat propi, Catalunya, amb la Generalitat (amb els diferents governs) també ha fet arribar a les autoritats continentals diverses reivindicacions.

Entre altres, s'ha reclamat un reconeixement més gran de la seva identitat (tant cultural com lingüística) en l'àmbit europeu, a més de reivindicar el dret a utilitzar i promoure el català com a llengua pròpia a les institucions europees.

Al llarg dels anys també s'ha reclamat una participació més gran en les decisions polítiques que afecten el territori, igual que els diferents governs catalans han demanat més capacitat per gestionar els seus propis assumptes.

Econòmicament, una batalla habitual és obtenir un finançament just per part del govern espanyol i de la Unió Europea, que tingui en compte la seva contribució al PIB nacional i europeu.

Catalunya també ha volgut posar el seu granet de sorra a la lluita contra el canvi climàtic i defensa la necessitat d'establir polítiques europees ambicioses en aquesta matèria. En aquest sentit, demana una implicació més gran de les institucions europees en la implementació de polítiques mediambientals i en el finançament de projectes sostenibles

Tot i que l'aspecte que més ha fet que es relacionin els noms de Catalunya i les institucions europees és la petició, per part de la Generalitat, que Europa sigui una part de la solució al conflicte polític amb l'estat espanyol a través del diàleg i la negociació. De manera reiterada, ha demanat una implicació més gran de les institucions europees en la recerca d'una solució justa i democràtica.