Infermera en acció / Freepik

La salut mental és un dels talons d'aquil·les de la societat espanyola. El punt d'inflexió que va agreujar aquesta qüestió va ser la pandèmia per la Covid-19, però ja es va detectar prèviament un augment progressiu dels pacients psiquiàtrics. Segons Pierluigi Antonelli , director general d'Angelini Pharma, "les dades de l'Índex de Salut Mental 2.0. mostren que el 2030 els trastorns mentals representaran més de la meitat de la càrrega econòmica mundial", per la qual cosa trobar una manera de millorar la salut mental de les persones sembla com alguna cosa més que necessària.

Tot i això, el problema és que a Espanya no es cobreixen les places suficients d'infermeria especialitzada en salut mental. Això implica que els professionals especialitzats estan enfrontant i continuaran enfrontant una càrrega de treball significativa que només farà augmentar en el futur. Com a resultat, molts treballadors del sector suggereixen que s'haurien de valorar més places per a aquesta especialització i gestionar un augment a la plantilla.

En els darrers anys, el paper de les infermeres de salut mental s'ha tornat essencial a les àrees psiquiàtriques a causa dels resultats positius que han aconseguit amb els pacients, fins i tot en alguns casos, evitant l'ús de medicaments.

Segons l'Associació Espanyola d'Infermeria de Salut Mental (Aeesme), a les infermeres especialitzades en salut mental no se les reconeix prou. Sovint, això es tradueix en una manca de vacants a hospitals i altres centres sanitaris, per la qual cosa acaben treballant com a infermeres generalistes.

A CATALUNYA NO APAREIX AQUESTA CATEGORIA

El més curiós de tot és que a Catalunya no es contempla aquesta categoria a la plantilla, tot i que és una especialitat que es pot estudiar a la regió catalana. Aquesta situació es replica també a Astúries, Ceuta i Melilla.

La resta de comunitats autònomes han creat aquesta figura de maneres diferents. Per exemple, en algunes s'ha fundat la categoria d'infermera especialista, independentment de l'especialitat concreta que tingui, mentre que en d'altres sí que s'han fet categories individualitzades.

Davant d'aquestes diferències, el Sindicat d'Infermeria (SATSE) ja ha demanat que s'iguali la situació a totes les comunitats i ciutats autònomes, de manera que l'oferta de places sigui equànime i ajustada a les necessitats de cada zona.

Les comunitats que van incloure per primera vegada la figura d'infermera especialista a la seva plantilla van ser Múrcia i Extremadura. Altres comunitats, com la de Madrid, ho van adoptar en un parell d'anys, mentre que a Castella-la Manxa s'està trigant més.

UNS RATIS MOLT BAIXOS

El problema és que la ràtio de professionals de la salut mental és massa baixa. Segons dades ofertes pel Confidencial Digital, a Espanya hi ha uns 5 o 6 infermers de salut mental per cada 100.000 habitants, mentre que en altres països europeus com Noruega o Finlàndia, la ràtio puja a 20.

No ajuda tampoc que la figura d'infermera especialitzada en salut mental sigui desconeguda a molts llocs. De fet, moltes s'acaben veient obligades a treballar com a infermeres generalistes per poder tenir una feina, encara que no sigui de l'especialització que han estudiat.

Per revertir aquesta situació, cal donar a conèixer el seu paper i que la resta de societat vegin la seva tasca perquè el reclam sigui més gran.

Aquestes professionals tenen com a tasca proporcionar suport i resposta tant a les famílies com als pacients. A més, lluiten contra l'estigma que encara existeix a la societat pel que fa a les malalties mentals, col·laboren amb l'atenció primària per evitar que els pacients es desvinculin del seu entorn malgrat la malaltia i són els que passen més temps amb els pacients.

Gràcies a això, coneixen totes les seves capacitats, malestars, punts forts i febles, així com els seus mecanismes de defensa, cosa que és vital per poder treballar amb els pacients i ajudar-los a aprendre a viure amb la malaltia.