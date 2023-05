La concentració d'aquest 9 de maig davant del Congrés. Foto: CSIF

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) recorrerà l'acord que va signar el comitè de vaga dels Lletrats de l'Administració Justícia (LAJ) amb el Ministeri que dirigeix Pilar Llop i amb el de Funció Pública per aconseguir una pujada salarial de fins a 450 euros al mes perquè considera que vulnera el dret fonamental de llibertat sindical en la negociació col·lectiva.

Des del sindicat han informat que ja han anunciat davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid que recorreran per la via contenciosa administrativa aquest acord, per la qual cosa està previst que pròximament redactin i presentin el recurs davant l'òrgan judicial.

Els funcionaris de Justícia han acordat moure fitxa en el marc de la vaga indefinida amb aturades parcials i de 24 hores que van començar el 17 d'abril passat per aconseguir una pujada salarial "en línia" amb què van aconseguir els LAJ a finals de març .

Segons han precisat en un comunicat, exigeixen "una millora salarial d'acord amb les funcions que fan diàriament, en concret d'entre 350 i 430 euros". "Aquesta pujada es duria a terme a través del concepte 'complement general del lloc', una retribució bàsica lligada a les seves funcions, cosa que permetria elevar el sou al col·lectiu a tot l'Estat, independentment de la comunitat autònoma en què treballin", han apuntat.

MANIFESTACIÓ DAVANT DEL CONGRÉS

Per reforçar la vaga general d'aquest dimarts 9 de maig, els funcionaris s'han manifestat davant del Congrés dels Diputats perquè els grups parlamentaris també prenguin nota de les reivindicacions, coincidint amb la tramitació de la Llei orgànica d'eficiència organitzativa (LOEO).

"El problema és que la llei planteja una reforma de l'Administració en què la mobilitat voluntària es veu completament eliminada, és a dir, els funcionaris no podrem ser lliures per poder triar el nostre lloc de treball i per tenir certesa de les tasques que ens encomanaran", ha dit el president nacional de Justícia de CSIF, Javier Jordán. "Ens tracten com a mobles, que podem estar en un lloc i després en un altre", ha afegit.

De la mateixa manera, Jordán ha avisat que estaran "en tots els mítings que calgui per dir als ministres d'aquest Govern que 'ja està bé', que se senten a negociar i que de veritat apostin per la Justícia".