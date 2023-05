La Princesa Leonor / @EP

La princesa Leonor haurà d'incorporar-se el dia 17 d'agost a l' Acadèmia General Militar de Saragossa per iniciar la seva formació militar i seguir així els passos del seu pare, el rei Felip VI, segons dicta una disposició del Ministeri de Defensa publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'ordre de la Sotssecretaria de Defensa regula el procés de selecció per a l'ingrés als centres docents militars de formació i estableix que els elegits s'hauran de presentar el dia 17 d'agost, abans de les 10.00 hores, a l'escola escollida.

En el cas de Leonor, la princesa iniciarà la formació militar a l'Acadèmia General de l'Exèrcit de Terra de Saragossa, on serà alumna en un any del primer curs fins a la jura de bandera, per seguir després amb el segon curs.

El segon any prosseguirà amb la seva formació militar a l' Escola Naval de Marín , a Pontevedra, on s'embarcarà al vaixell escola Juan Sebastián Elcano; mentre que el tercer any realitzarà el quart curs a l'Acadèmia General de l'Aire i l'Espai a San Javier (Múrcia).

PODRAN ACOMPANYAR-LA ELS SEUS PARES



En arribar a l'Acadèmia, Leonor tindrà l'oportunitat de recórrer les instal·lacions del centre amb els seus familiars, igual que els seus companys. Després serà enquadrada al I Batalló de Cadets i coneixerà els comandaments militars que estaran al capdavant de la seva instrucció.

Aleshores comença un mòdul d'adaptació a la vida militar i els alumnes són allotjats en cambretes amb capacitat per a dues, quatre o fins a dotze persones; passen per la perruqueria, se'ls lliura el seu equip militar bàsic i comencen amb les primeres sessions d'ordre tancat.

Fonts militars van explicar que el règim és d' internat , amb un programa habitual es desenvolupa de dilluns a divendres, amb els caps de setmana lliures tret que els alumnes estiguin de maniobres o arrestats.

A més, els alumnes dels centres docents de les Forces Armades tenen dret a una retribució mensual que ronda els 400 euros durant els dos primers cursos i els 600 a partir del tercer; encara que el Palau de la Zarzuela ha precisat que la princesa hi renunciarà.

Tot i que el Govern i la Casa del Rei han dissenyat un currículum específic per a la princesa, una part important de la formació militar passa per la seva instrucció "com a combatents" i les pràctiques en el comandament de petites unitats.

Per això, Leonor haurà de sumar-se a activitats tan diverses com marxes, recorreguts topogràfics, exercicis de tir o exercicis de foc real; tot en ambient tant diürn com nocturn, i amb les condicions climatològiques que hi hagi en aquell moment.

La preparació física es considera un dels aspectes fonamentals de la formació dels militars, amb l'objectiu de "crear hàbits esportius en els alumnes i iniciar-los en diferents esports militars", com ara orientació, patrulles de tir o pentatló militar.

REQUISITS D'ACCÉS PER ALS COMPANYS DE LA PRINCESA



En qualsevol cas, els companys de Leonor ja hauran d'haver superat unes proves estrictes abans del seu accés a l'acadèmia, obligatòries i eliminatòries. En concret, hauran de demostrar el seu bon estat físic aconseguint assolir la marca mínima en proves de salt vertical, flexions, velocitat, resistència i natació.

Però un filtre anterior el marcarà la nota obtinguda a l'EBAU, ja que les acadèmies d'oficials de les Forces Armades exigeixen per accedir-hi una alta nota de tall, semblant a la de moltes enginyeries. En concret, a l'últim curs l'acadèmia de l'Exèrcit de Terra la nota de tall per als que seran els primers companys de la princesa va ser de 12,2. Pel que fa a l'Armada, la nota de tall ha estat de 12,3 i, en el cas de l'Exèrcit de l'Aire, del 12,7.