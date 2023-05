Foto: Renfe

Renfe ha iniciat avui la devolució de les fiances dels abonaments gratuïts adquirits durant el primer quadrimestre de l’any per a desplaçaments en serveis de Rodalies o Mitjana Distància, i que fossin pagades amb targeta bancària.

Als viatgers que hagin utilitzat l’abonament gratuït en el primer quadrimestre de 2023, se’ls tornarà la fiança (de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros en Mitjana Distància) sempre que n’hagin complert les condicions. A les persones que van pagar la fiança amb targeta, se’ls hi tornarà automàticament.

S’estima que totes les devolucions de les fiances pagades amb targeta es realitzaran en una setmana. Aquells que no en rebin la devolució, poden presentar reclamació i seran atesos al servei postvenda.

MÉS DE 310.000 ABONAMENTS EXPEDITS

Pel que fa als abonaments del segon quadrimestre (per a desplaçaments entre l’1 de maig i el 31 d’agost), Renfe ja ha expedit a Catalunya més de 310.000 abonaments gratuïts de Rodalies i Mitjana Distància.



Del total d’abonaments, més de 260.000 corresponen a Rodalies i 50.000 a abonaments de Mitjana Distància. Renfe ha reforçat els sistemes i els punts d’informació per a l’adquisició dels nous abonaments gratuïts, que pot fer-se durant tot el període de vigència del títol (fins al 31 d’agost).

Per tal d’agilitzar la tramitació i evitar esperes innecessàries, l’adquisició dels abonaments és possible a través de l’app de Cercanías Renfe i canals de venda habituals (estacions, màquines autovenda, etc.). Per fer-ho, el client cal que hi estigui registrat prèviament.

L’app de Cercanías permet l’adquisició dels abonaments recurrents de Rodalies de forma ràpida, senzilla i àgil, generant un codi QR que es descarrega al telèfon mòbil i que, posteriorment, podrà utilitzar-se en el control d’accés de les estacions.