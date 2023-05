L'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol / @EP

La família Pujol ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que els atorgui un accés a un nombre més gran de documents personals dels continguts en la causa on s'investiga l'origen del patrimoni familiar i que els concedeixi un termini de temps més gran per analitzar tots aquests fitxers.

La defensa del clan català va presentar aquest dilluns un recurs de reforma, després que el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 els instés a concretar quins documents dels inclosos en l'evidència elevada al Cloud -la plataforma digital- afecten la seva "intimitat" personal o de tercers a fi de resoldre sobre el seu expurgació".

La representació de la família Pujol ha sol·licitat a l'instructor que "el nou termini conferit per a l'expurgació dels arxius que afecten la intimitat personal" dels integrants del clan o de tercers "no es limiti als continguts" a la citada evidència, "sinó que s'estengui a tots els arxius" als quals van demanar accés l'abril de l'any passat i que "no van poder ser descarregats" o als que "no es va poder accedir".

Igualment, els advocats dels Pujol han interessat el magistrat que ampliï el termini a dos mesos en lloc dels 15 dies que el jutge els va atorgar el 28 d'abril passat.

Aquest nou episodi pel que fa a l'expurgació de la documentació de la família arriba després que el clan al·legés problemes tècnics per a l'accés als arxius, cosa que va fer que el jutge demanés al Ministeri de Justícia que comprovessin si els mateixos existien.

JUSTÍCIA NO VA DETECTAR PROBLEMES

El departament liderat per Pilar Llop , en un ofici del mes d'abril passat, va advertir que no havia detectat cap "problema o inconvenient tècnic a la plataforma Cloud relacionats amb l'accés i la descàrrega dels continguts". "Cap dels fitxers que formen part de l'expedient posat a disposició estan danyats", ha apuntat Justícia.

En aquest context, el Ministeri ha recomanat "la lectura dels manuals en què s'expliquen els procediments a seguir per a les descàrregues de fitxers, descompressió, regeneració de continguts segmentats en diversos fitxers i programari recomanat per al tractament i visualització de determinades evidències".

Al seu recurs, els Pujol sostenen que "no s'especifica quines anàlisis i comprovacions s'han fet ni es trasllada" a la defensa que "hagi fet alguna operació incorrecta". "En suma, la resposta de la Direcció General és de poca ajuda per avançar a l'expurgació, persistint alguns problemes i disfuncions", retreuen.

En vista d'aquests problemes, la família torna a sol·licitar que se li permeti "fer una còpia dels bolcats des dels discos durs originals que es troben sota la custòdia de la Lletrada de l'Administració de Justícia".

Tot això, col·ligen, tenint en compte que la remissió a la plataforma Cloud "per a la proposta de l'expurgació del material informàtic intervingut en les diverses entrades i registres ha demostrat ser absolutament ineficient i poc operativa". "Han transcorregut dos anys i mig des que es van apujar els bolcats a la plataforma Cloud i encara no s'ha pogut completar l'expurgació", conclouen.

Finalment, ia l'espera de la resposta de l'instructor, la representació del clan llança al jutge una proposta incompleta per a l'expurgació de certs arxius a què sí que han pogut accedir fins ara, i que no guardarien relació amb la causa.