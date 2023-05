Nacho Vidal @ep

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Xàtiva (València) ha acordat l'arxiu provisional de la causa per la mort d'un fotògraf durant un ritual amb verí de gripau per als tres investigats, entre ells l'actor porno conegut com a Nacho Vidal , a partir de les conclusions d'un informe forense.

Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jutgessa ha dictat tres interlocutòries en què acorda l'arxiu del procediment per a cadascun dels investigats. Les actuacions poden ser recorreguts en reforma i/o apel·lació.

Els fets van passar el 28 de juliol del 2019 en un habitatge d'Enguera (València) propietat de Vidal. La Guàrdia Civil va iniciar l'operació després de la mort del fotògraf José Luis Abad durant la celebració d'un ritual místic basat en la inhalació dels vapors del verí de gripau bufo alvarius, segons va informar l'institut armat.

Els agents, després d'una investigació desenvolupada durant 11 mesos, van considerar que es podia haver produït un delicte d'homicidi per imprudència i un altre contra la salut pública, suposadament comès pels que van organitzar i dirigir el ritual.

Per aquests fets es va arrestar Nacho Vidal i dues persones del seu entorn, un familiar seu i un empleat, d'edats compreses entre els 37 i els 50 anys i de nacionalitat espanyola.

El juny del 2020, Nacho Vidal va quedar en llibertat provisional després de comparèixer al jutjat i el març del 2021, l'instructor va donar per conclosa la investigació sobre els fets i va dictar interlocutòria d'incoació de procediment abreujat --processament-- contra l'actor de cinema per a adults per un presumpte delicte d'homicidi imprudent.

El setembre del 2021, la Secció Tercera de l'Audiència de València va revocar la decisió i va instar a practicar una pericial per esbrinar més dades respecte a la substància DMT --la coneguda com 'la molècula de déu'-- i la seua incidència en la mort en què se centra la causa.

Ara, després de les conclusions de l?informe forense, el jutjat ha arxivat la causa per als tres investigats.

Diumenge passat, en una entrevista a Nacho Vidal a laSexta, l'actor va reiterar que la mort va ser un accident: "A mi se'm va morir una persona a casa meva ia mi ningú m'ha preguntat com em vaig sentir jo que se'm va morir als meus braços, però a tothom li ha importat que jo sigui un assassí i hagi matat algú”.

Segons va explicar, el fotògraf va entrar inicialment en catarsi durant el ritual i després ell el va fer respirar --"el viatge és així", va comentar--, i després "de sobte" va tornar a perdre la respiració i ell va intentar reanimar-lo sense èxit.