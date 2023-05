Un cadell de bulldog anglès. Foto: Europa Press

El 16 de març passat es va aprovar la Llei de Benestar Animal al Congrés dels Diputats, encara que el text que ha entrat en vigor té alguns canvis, a causa de les negociacions dels grups polítics, respecte a la proposta original.

A la pràctica, i per als ciutadans que convisquin amb gossos als seus pisos o cases , que s'hagi aprovat aquesta legislació inclou alguns canvis... que entraran en vigor molt aviat, a l'octubre , de manera que han de començar a fer alguns tràmits que seran de compliment obligat.

SEGUR OBLIGATORI

Un d'ells és la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil, un tràmit que, fins a l'entrada en vigor de la nova llei, només era obligatori per als propietaris dels gossos perillosos considerats. Encara que no existia una llista, feia referència a races com dogos argentins, pit bull terriers, american terriers, rottweilers, akita inu i fila brasileiro, entre d'altres.

Hi ha un petit asterisc a la no obligatorietat d'aquesta cobertura, ja que a Euskadi i la Comunitat de Madrid sí que era obligatori per a tots els gossos abans de l'entrada en vigor de la llei. Ara, després de la seva aprovació, ho serà a tot el territori estatal.

Així, fa obligatòria la contractació d'aquesta assegurança, que ha de cobrir cada any de vida de la mascota. Segons la nova legislació, la cobertura ha d'incloure les persones responsables de l'animal "per un import de quantia suficient per sufragar les possibles despeses derivades, que s'establiran reglamentàriament".

SANCIONS PER INCOMPLIMENT

La contractació d'aquesta assegurança, doncs, serà obligatòria per a tots els propietaris de gossos, independentment de la seva rao, l'1 d'octubre del 2023. Com tota llei, contempla sancions per als que la incompleixin, encara que el reglament aprovat contempla multes lleus (entre 500 i 10.000 euros), encara que en primera instància també es podria limitar a una advertència.

Un gos a una platja. Foto: Europa Press

De fet, el més lògic seria que les persones reincidents acabessin rebent les sancions més dures.

MILIONS DE GOSSOS (I FAMÍLIES) AFECTATS

A Catalunya els ajuntaments són els responsables de tenir un cens d'aquests animals (també de gats i fures), que acostumen a ser la mascota preferida per les persones i les famílies.

Segons les dades més recents, a Espanya hi ha censats uns 7,5 milions de gossos, segons dades de la Xarxa Espanyola d'Identificació d'Animals de Companyia (REIAC) , encara que la xifra real podria ser més gran, ja que molts propietaris no en tenen degudament identificats.

Una cosa semblant passa a Catalunya, on les dades del 2021 xifrava en uns 700.000 els gossos censats a les diferents administracions locals. No obstant, la xifra també podria ser més gran.

RESTRICCIONS A LA VENDA I LA CRIANÇA

Una altra de les derivades que també ha modificat la Llei de Benestar Animal són la venda i la criança. Amb l'aprovació de la llei, la venda de gossos (i també de gats i fures) només la poden fer criadors autoritzats, sense la intervenció de mediadors.

Així, la venda d'animals de companyia queda regulada, i només estan autoritzats a realitzar-la els criadors que tinguin els permisos pertinents. Es prohibeix la participació de mediadors al procés, així com la venda per part de particulars.



De la mateixa manera, també queda limitada a professionals registrats a aquest efecte al Registre de Criadors d'Animals de Companyia. Les condicions de lactivitat, els tipus de criadors i la periodicitat de ventradas es desenvoluparan reglamentàriament.