Foto: Europa Press

En bona part de la Península Ibèrica, especialment a l'est (la zona de llevant), les temperatures podrien caure fins a 10 graus aquest dimecres 10 de maig. El vent i els fenòmens costaners posaran en risc o risc important (avisos groc o taronja) a diverses províncies del Mediterrani així com a les Canàries i les temperatures experimentaran una caiguda notable en alguns punts, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A tot el territori peninsular (i també a les Illes Balears) l'avís per vents de fins a 80 quilòmetres per hora romandrà activat. S'aconsella tenir precaució en punts com Tarragona i Castelló mentre que el risc per fenòmens costaners afectarà Girona i Almeria, així com les illes de Mallorca i Menorca, on s'esperen vents de 50 a 60 quilòmetres per hora i onades de 2 a 3 metres.

A més, durant la jornada les pluges febles afectaran l'extrem nord de la Península i les Balears, encara que seran una mica més intenses al nord-est de Catalunya a la segona meitat del dia, quan podrien anar acompanyades d'alguna tempesta.

Per contra, al terç sud peninsular predominaran els cels poc ennuvolats, mentre que a la resta de la Península, sobretot a la segona meitat del dia, hi haurà intervals ennuvolats de tipus mitjà i alt.

Tot i que la probabilitat de nevades és baixa podria nevar al Pirineu a partir de 1.800 metres al començament del dia i de 1.500 metres cap al tram final. LaAEMET no descarta una mica de calima alta i poc espessa a les Canàries. Quant a les temperatures canviaran poc o pujaran lleugerament a les Canàries, però a la resta tendiran a baixar, sobretot les màximes a Mallorca, Aragó i àrees de la Comunitat Valenciana i d'Andalusia.

GELADES DÈBILS ALS PIRINEUS

La caiguda de temperatures provocarà que, fins i tot, hi hagi gelades dèbils als Pirineus, encara que els valors màxims seguiran superant folgadament els 30 graus a la vall del Guadalquivir, l'interior de Huelva i el sud de Gran Canària.

Finalment, predominaran els vents de component nord a tot el país i bufaran forts o amb intervals de fort del nord-est a les Canàries i del nord-oest a l'Empordà i el baix Ebre. A l'Estret i Alborà tendiran a bufar de llevant.