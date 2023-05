Sandro Rosell / @EP

El titular del Jutjat d'Instrucció Número 13 de Madrid escoltarà aquest dimecres l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell en el marc de la investigació que segueix per l'anomenada 'Operació Catalunya' després d'haver admès la querella que va presentar el mateix empresari contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo i diversos policies per presumptes delictes d?organització criminal, falsedat documental, acusació i denúncia falsa, malversació de cabals públics i detencions il·legals.

Fonts jurídiques han confirmat que el jutge Hermenegildo Barrera ha citat Rosell perquè declari sobre els fets que recull a la querella que va presentar a principis d'any i que va ser admesa el 15 de febrer passat.

A la querella de Rosell, a la qual va tenir accés aquesta agència de notícies, s'apunta que el comissari Villarejo, l'inspector en cap de la UDEF Alberto Estévez, l'antic inspector del Cos Nacional de Policia Antonio Giménez Raso i l'agregat de l'FBI a l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid Marc L. Varri estarien implicats en l'emissió i la presentació d'informes policials "mendaços" que van tenir com a destinatari el Jutjat Central d'Instrucció que va acordar la presó provisional de l'empresari català durant dos anys.

L'equip legal de Rosell indica a la querella que --segons recull la premsa durant els últims mesos a partir del 2012 coincidint amb l'auge del moviment independentista català-- "diversos comandaments del Cos Nacional de Policia, membres del Govern espanyol i dirigents del Partit Popular, aleshores governant, amb la inestimable ajuda de determinats periodistes i mitjans de comunicació, es van concertar per elaborar un pla contra aquest moviment polític, al qual sol fer-se referència amb el nom d''Operació Catalunya'".

ROSELL ES DIU PERJUDICAT

Els advocats de l'empresari assenyalen que aquesta operació tractava fonamentalment d'"obtenir informació i confeccionar proves falses que servissin per intimidar, investigar, imputar, perjudicar i desprestigiar persones que, d'una manera o altra, fos cert o no, es consideraven properes a l'esmentat moviment --independentista --, ja es tractés de càrrecs polítics, personatges públics, líders socials o empresaris".

Segons la querella, entre aquestes persones hi havia Rosell, que entre el 2010 i el 2014 va ser president del FC Barcelona. L'equip jurídic incideix que encara que l'empresari no exercia el 2012 cap càrrec públic , ni militava tampoc en cap partit polític, "alguns dels responsables de l'esmentada trama politicopolicial el consideraven, segons sembla, vinculat amb l'independentisme", que el va posar "al punt de mira d'aquest entramat delictiu".

Les fonts jurídiques consultades han assegurat que encara no hi ha data prevista per prendre declaració a Villarejo o cap dels assenyalats per l'expresident de l'equip blaugrana.