Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de Catalunya han publicat una carta oberta al seu perfil de Facebook reclamant, de nou, millores en les seves condicions laborals. La plantilla dirigeix aquesta missiva "a la Generalitat, els Consells Comarcals, els sindicats, la patronal, Estanis Vayreda (director general de SUMAR) i la ciutadania de Catalunya".

Lamenten que les empreses en les quals treballen "es neguen a fer-nos contractes d'acord a les hores treballades" i denuncien que "les hores treballades són superiors a les contractades, superant en escreix el 40% que marca el conveni".

De la mateixa manera, pregunten a Vayreda si és conscient que és una pràctica habitual que enviïn les treballadores/rs del SAD en zones rurals a més de 10, 20 o 30 quilòmetres, de vegades per a un únic servei, havent-se de pagar l'anada i la tornada.

Igualment, apunten que no hi ha cap altre sector en el qual "el treballador/a posi el seu propi vehicle, el seu temps i que pagui bona part dels quilòmetres" tenint un contracte que oscil·la entre les 15 i les 20 hores setmanals. Això, denuncien, fa que hagi de "posar diners per treballar" i que els serveis, que es paguen a menys de 9 euros l'hora, són injustos.

Les treballadores exigeixen a Sumar, l'empresa que té la gestió d'aquest servei, que demani "un increment de pressupost a l'Administració" per respectar "la pujada del conveni col·lectiu del 8%" i diuen que no té ni cap ni peus que diguin que s'aplica el conveni en tots els aspectes del a feina i no en els augments salarials.

FALTA DE PERSONAL

Per altra banda, apunten que, a conseqüència de la falta de personal, "hi ha usuaris que queden dies descoberts de serveis o atesos a deshores per cobrir les seves necessitats vitals".

Tenint en compte totes aquestes demandes, la plantilla denuncia "el patiment i la precarietat", cosa que provoca a les treballadores del servei "malalties que ni tan sols estan reconegudes com a malalties professionals".

La plantilla del SAD tanca el seu escrit dient que són "un sector menyspreat i maltractat, un servei públic que està en mans d'empreses, amb unes/ns professionals vocacionals però obligades/ts a marxar perquè la situació és insostenible".