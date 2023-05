L?expresident blaugrana. Foto: Europa Press

Sandro Rosell ha demanat al jutge que investiga l'anomenada Operació Catalunya que arribi "fins al fons" per "netejar" Espanya de "trames polític policials" a la seva declaració d'aquest dimecres 10 de maig.

Alhora, ha ratificat la querella que va presentar contra el comissari jubilat José Manuel Villarejo i diversos policies per presumptes delictes d'organització criminal, falsedat documental, acusació i denúncia falsa, malversació de cabals públics i detencions il·legals.

L'advocat de Rosell, Pau Molins, ha assegurat en declaracions a la premsa que l'empresari, "com no podia ser d'una altra manera, s'ha ratificat a la querella". Segons han precisat, el jutge Hermenegildo Barrera li ha preguntat a Rosell "per alguns aclariments sobre el relat fàctic" que recull la querella.

Va ser el febrer passat quan l'instructor va admetre a tràmit la querella en què Rosell apunta que el comissari Villarejo, l'inspector en cap de la UDEF Alberto Estévez, l'antic inspector del Cos Nacional de Policia Antonio Giménez Raso i l'agregat de l'FBI a la Ambaixada dels Estats Units a Madrid, Marc L. Varri, estarien implicats en l'emissió i la presentació d'informes policials "mendaços" que van tenir com a destinatari el Jutjat Central d'Instrucció que va acordar la presó provisional de l'empresari català durant 2 anys.

A la querella, a la qual va tenir accés Europa Press , Rosell indica que "diversos comandaments del Cos Nacional de Policia, membres del Govern espanyol i dirigents del Partit Popular, llavors governant, amb la inestimable ajuda de determinats periodistes i mitjans de comunicació, es van concertar per elaborar un pla contra aquest moviment polític, al qual sol fer-se referència amb el nom d' Operación Catalunya ”.

Segons apunta al text, es tractava fonamentalment d'"obtenir informació i confeccionar proves falses que servíssin per intimidar, investigar, imputar, perjudicar i desprestigiar persones que, d'una manera o altra, fos cert o no, es consideraven properes al moviment independentista , ja es tractés de càrrecs polítics, personatges públics, líders socials o empresaris".

A més, l'empresari ha ratificat el que el seu equip jurídic va plasmar al paper i "ha aprofitat per agrair la valentia que ha tingut aquest jutge d'admetre una querella contra la trama de l' Operació Catalunya i per animar-lo perquè arribi fins al fons", segons ha indicat Molins, i aconseguir així "netejar" les que ha anomenat "trames polític policials corruptes per interès de la pròpia Justícia espanyola".

OPERACIÓ "A ESQUENAS" DE ROSELL

Molins ha explicat que les preguntes han estat "més de caràcter tècnic" i l'empresari "ha anat responent".

Segons ha dit, el jutge "li ha demanat a aclariments" a Rosell sobre determinats querellats, en referència a la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, a la jutgessa Carmen Lamela ia diversos fiscals esmentats a la querella. Segons recull la querella, el 6 de novembre del 2012 va tenir lloc una reunió entre Villarejo i Sánchez-Camacho, llavors presidenta del Partit Popular a Catalunya. "Al llarg d'aquesta conversa (...) Sánchez-Camacho va facilitar al comissari una autèntica 'llista negra' de persones que, al seu parer, havien de ser investigades i perseguides policialment per la seva relació amb l'independentisme. Entre aquestes persones hi havia Sandro Rosell", indica.

El lletrat ha incidit que Rosell va estar a la presó per una trama que tenia per objectiu "la lluita contra l'independentisme a través de les clavegueres de l'Estat" i de què l'empresari "era absolutament inconscient".

"Això s'efectuava al darrere i, per tant, ell poc pot aportar sobre els fets. Aquí serà molt important el que expliqui el senyor Villarejo quan sigui citat a declarar", ha afegit, alhora que ha recalcat que serà "interessant veure si el comissari aporta dades sobre l'existència d'aquest muntatge per lluitar il·legalment contra l'independentisme català.

En aquest sentit, Molins ha insistit que Rosell "sempre va sospitar, estant a la presó, que aquesta no era una qüestió jurídica" i ha subratllat que va haver d'"esperar gairebé sis anys per esbrinar quina era la veritable motivació que s'amagava després de la seva imputació (...) que després va acabar en absolució”.

6 QUERELLES PENDENTS MÉS

Així doncs, ha manifestat que l'expresident del Barça és "el primer interessat a aclarir què hi havia i què s'amagava darrere d'aquestes imputacions irregulars cap a la seva persona".

"Fa molts mesos que intentem que un jutjat a Espanya atengués aquesta investigació. Aportem prou indicis, encara que evidentment queden moltíssimes incògnites per resoldre. Per això portàvem molts mesos darrere d'aconseguir una interlocutòria d'admissió. És la primera querella que s'admet per l' Operació Catalunya i esperem que no sigui l'última", ha apuntat Molins, alhora que ha precisat que hi ha almenys unes sis querelles més que encara no han estat admeses.

En aquest sentit, l'advocat ha insistit que "si altres perjudicats veuen que la Justícia espanyola està per la tasca de fer investigacions i arribar fins al final" és "molt possible" que se sumin a les accions legals.