Fitxer - El dissenyador almonteño en una imatge d'arxiu @ep

L'Ajuntament d' Almonte (Huelva) ha mostrat aquest dimecres el seu "pesar" per la mort --per causes encara desconegudes-- del dissenyador almonteño Cristo Báñez , als 43 anys, i ha traslladat els seus condols als seus familiars i amics.

Així ho ha indicat el Consistori als seus comptes de xarxes socials, en què ha assenyalat així mateix que l'equip de govern "vol reconèixer públicament" la seva tasca a "la que sempre ha portat per bandera el nom del poble d'Almonte", on ha estat a més, pregoner de la fira de l'any passat.

Per la seva banda, l'alcaldessa d'Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha apuntat que el municipi "ha despertat avui amb la trista notícia" de la mort del dissenyador que "ha deixat el poble consternat" i ha traslladat el condol "als familiars i amics".

Alhora, ha volgut "reconèixer" la feina de Báñez, amb la qual havia portat el nom poble d'Almonte "per moltíssims llocs" , apuntant que "últimament estava gravant uns programes de televisió" i va estar la setmana passada al municipi "per gravar des de l'Ajuntament un dels programes”. "Consternació i pesar al nostre poble i per descomptat al nostre ajuntament", ha conclòs l'alcaldessa.

El de Huelva, de 43 anys, era un dels creadors de moda flamenca més influents i un dels dissenyadors que any rere anys presentava els seus dissenys a Simof (Saló Internacional de Moda Flamenca). Gràcies a la seva professió va entaular una estreta amistat amb cares conegudes com Eva González, María José Suárez o Vicky Martín Berrocal, que en nombroses ocasions van lluir orgulloses les seves elegants creacions i que ara ploren la seva primerenca i repetida pèrdua desolades.