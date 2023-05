Arxiu - Un parc infantil precintat - Eduardo Sanz - Europa Press - Arxiu

La conducta suïcida en nens i adolescents s'ha multiplicat per 34,8 l'última dècada, fet que suposa una taxa de creixement del 3.376%.

Així ho reflecteix l'Informe Anual 2022 del Telèfon/Xat ANAR, presentat aquest dimecres per la Fundació ANAR i realitzat pel Centre d'Estudis i Recerca, que revela que la conducta suïcida s'ha convertit en el principal motiu de consulta dels menors d'edat per primera vegada en gairebé 30 anys daquesta línia dajuda.

Al llarg del 2022, la Fundació ANAR va rebre un total de 217.693 peticions d'ajudes, necessàries per atendre 17.896 casos greus que han requerit orientació psicològica, jurídica i/o social, una xifra que "gairebé s'ha duplicat en els darrers sis anys".

L'any passat, la fundació ha realitzat 4.923 intervencions urgents en situacions de risc i extremes, com intents de suïcidi iniciats, agressions sexuals o maltractament físic, que suposen una mitjana de 13 al dia, quan fa sis anys "no arribaven a tres diàries" .

A més, s'han fet 74.428 derivacions a recursos professionals de protecció del menor d'edat (204 al dia) per part dels departaments Jurídic i Social de la fundació.

Els principals motius de consulta rebuts a la línia de consultes de nens i adolescents, han estat per ideació i intents de suïcidi (17,5%), altres problemes psicològics (16,6%), autolesions (9,8%), maltractament físic (9,3%) i assetjament escolar (7,4%).

Per la seva banda, les principals consultes del telèfon per a famílies i centres escolars són per maltractament físic (12,6%), maltractament psicològic (11,6%), agressió sexual (9,4%), abandó (7,3%) i violència de gènere (7,1%). En concret, s'han atès 3.045 casos de maltractament físic i psicològic, 3.471 casos de violència de gènere i 1.088 casos d'agressió sexual.

Altres problemes que han augmentat respecte del 2021 han estat l'ansietat, que s'ha incrementat un 96%; la tristesa o depressió (55%); els trastorns d'alimentació (291%); la baixa autoestima (494%); o els complexos (350%).

A través de les consultes de nens i adolescents, set de cada deu casos rebuts van ser de noies, mentre que els nois ho fan menys (26,1%). Pel que fa a les consultes realitzades per les persones adultes, més de la meitat (54,8%) s'han referit a les dones i quatre de cada deu (42,9%) als homes.

ANAR "VA SALVAR LA VIDA" DE 4.554 NENS AMB IDEES SUÏCIDA



Per primera vegada des que es va posar en marxa el telèfon el 1994, el bloc dels problemes de salut mental supera el de la violència i representa gairebé la meitat de les consultes realitzades per menors d'edat (45,1%). L'any passat va atendre 7.928 consultes per ideació suïcida i intents de suïcidi, que van representar 4.554 casos en què ANAR "va salvar la vida" a nens i adolescents.

Els casos d'autolesions, que s'han multiplicat per 45,7 aquesta dècada (amb una taxa de creixement en els últims onze anys de 4.468%), passant de 71 casos el 2012 a 3.243 l'any 2022, són, segons assenyala el informe, un "fenomen íntimament relacionat amb els intents de suïcidi, per la seva alta probabilitat de desenllaç fatal quan els nens i els adolescents canvien de procediment".

També creixen significativament respecte al 2021 els problemes de baixa autoestima (+494% respecte a l'any 2021), obsessions relacionades amb l'autoimatge (+440%) i complexos (+350%). Des de la Fundació ANAR apunten que l'ús de la tecnologia i l'accés a les xarxes socials "estan implicats en tots aquests fenòmens i els travessen i potencien de manera transversal".

Així, el director tècnic de la Fundació ANAR i portaveu, Benjamí Ballesteros, considera que "la conducta suïcida és un autèntic tsunami" que encara no poden dimensionar "perquè creix cada any" i que "està directament relacionat amb la solitud, l'ús de la tecnologia i com s'està informant sobre la conducta suïcida”.

MÉS DE 30.000 CONSULTES SOBRE ASSETJAMENT ESCOLAR



Pel que fa a les peticions d'ajut contra l'assetjament escolar, que ha augmentat un 19,1% respecte al 2021, la fundació va atendre 30.737 consultes l'any passat: 15.716 peticions d'ajuts corresponents al telèfon contra l'assetjament escolar (900 018 018) i 15.021 de la resta de línies dajuda.

Precisament, el 7,4% de les consultes de nens i adolescents van ser sobre assetjament escolar o ciberbullying, mentre que el 6,4% de les consultes adults per menors d'edat per aquests motius.

"Portàvem un balanç en anys anteriors on l'assetjament escolar havia disminuït però de nou hem tornat a veure aquest increment de les peticions d'ajuda, sobretot pel que fa a l'assetjament verbal, psicològic, físic i social", ha lamentat la directora de la Línia d'Ajuda ANAR, Diana Díaz, durant la presentació de l'estudi.

En aquest sentit, Díaz ha assegurat que la tecnologia "està influint moltíssim en la incidència de l'assetjament escolar". "És un tema molt preocupant, un fenomen d'enormes dimensions. Malauradament han saltat casos mediàtics que han alertat tota la població i els professionals escolars, que ens truquen per parlar sobre l'assetjament escolar", ha dit.

El tipus de bullying més detectat a les consultes a la línia d'ANAR ha estat l'assetjament psicològic (84,4%), seguit de l'assetjament verbal (79,7%), assetjament social (71,7%), assetjament físic (65 ,1%), ciberbullying (28,1%) i violència sexual (8%).

ES MANTÉ LA VIOLÈNCIA CONTRA ELS MENORS



L'informe també adverteix que la violència exercida contra els menors d'edat en les diferents manifestacions no baixa i continua sent el principal motiu de trucada dels adults (en sis de cada deu consultes) i ocupa el segon lloc en les peticions d'ajuda de nens i adolescents (34,7%).

Així mateix, la violència de gènere continua creixent de manera continuada des de fa tretze anys (s'ha multiplicat per 16,5), amb 3.471 casos registrats per ANAR el 2022. El tipus de violència de gènere que més creix (ascendeix a un 13,2 %) és la que s'exerceix contra adolescents.

La fundació alerta que resulta "especialment preocupant" que el 47,5% (3,9% més respecte al 2021) no era conscient del problema, és a dir, no admet estar sent víctima d'aquest tipus de violència a judici del psicòleg orientador del servei d'ANAR.

Pel que fa a les agressions sexuals, ANAR va atendre el 2022 un total de 1.088 casos. També es van atendre 3.045 casos de maltractament físic i psicològic.