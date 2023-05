Arxiu - Funeral pel cavaller legionari mort d'un tret durant unes maniobres a Alacant - DEFENSA - Arxiu

El Tribunal Territorial Militar Segon , amb seu a Sevilla, ha condemnat tres anys, deu mesos i 26 dies de presó, per delictes contra l'eficàcia del servei i d'abús d'autoritat, al sergent de la Legió jutjat mesos enrere per aquesta instància per la mort per un tret de fusell d'un legionari mallorquí de 21 anys durant un exercici desenvolupat el març del 2019 al camp de maniobres d'Agost (Alacant), per la brigada de la Legió amb base a Almeria. La família del mort reclamava per a ell un total de 34 anys de presó.

La sentència, emesa el 29 de març passat, de 141 folis, condemna el sergent de la Legió Antonio Saúl Guil a dos anys, vuit mesos i 26 dies de presó per un delicte contra l'eficàcia del servei militar, amb les accessòries legals de suspensió d'ocupació, així com indemnitzar els pares del legionari mort amb 208,294,82 euros, declarant la responsabilitat civil directa de l'asseguradora Plus Ultra fins a la quantia de 150.000 euros i la responsabilitat civil subsidiària de l'Estat.

A més, el condemna a 14 mesos més de presó, per dos delictes d?abús d?autoritat de l?article 48 del Codi Penal Militar, també amb l?accessòria de suspensió d?ocupació.

En paral·lel, la sentència l'absol d'un delicte contra l'administració de justícia, de tres delictes addicionals d'abús d'autoritat que se li atribuïen i d'un delicte d'assassinat.

El tribunal declara provat que "un dels trets efectuats" pel sergent Guil en aquella maniobra "va aconseguir el cavaller legionari Jiménez Cruz", primer al culatí del seu fusell i després al seu cos, ocasionant-li un "orifici de bala a l'hemitòrax dret" que resultar a la seva mort.

La sentència absol a més, i per complet, la resta dels acusats en aquest procediment, que van ser el capità Antonio Cabello, acusat de deslleialtat, abús d'autoritat, encobriment i desobediència; el tinent Pablo Fernández, acusat de delictes contra l'eficàcia del servei, abús d'autoritat, assassinat, contra els deures del comandament, encobriment, desobediència i deslleialtat; el capità Ricardo Gascón, acusat d'un delicte contra l'eficàcia del servei i la deslleialtat; el cap Alejandro Roca, acusat d'encobriment i delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques; el cap Adrián Cóllar, acusat d'encobriment; el soldat Abel García, acusat d'encobriment i delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques; i el soldat Alejandro Jiménez, acusat d'encobriment.

La sentència del Tribunal Territorial Militar Segon, això sí, és susceptible de recurs de cassació davant la Sala Cinquena Militar del Tribunal Suprem.