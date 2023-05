Un supermercat dia - ep

La cadena de supermercats Dia, Nestlé i Mostos Espanyols han estat multats per l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), organisme del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per incomplir la Llei de la Cadena Alimentària.

En concret, el Departament que lidera Luis Planas ha fet pública la segona llista de sancions fermes a empreses per incompliments greus i molt greus de la Llei de la Cadena Alimentària.

En total, apareixen 15 empreses corresponents a aquest segon trimestre de l'any, on els principals elements de sanció són l'incompliment dels terminis de pagament, no incorporar al contracte alimentari el preu i la inexistència de contractes per escrit.

D?aquesta manera, Dia torna a figurar entre les empreses sancionades, després de rebre doble sanció fa uns mesos. Aquesta vegada, la cadena de supermercats ha estat sancionada amb una multa de 3.001 euros per no formalitzar per escrit els contractes alimentaris.

Per part seva, Nestlé ha rebut una de les sancions més elevades amb 10.323,02 euros per l'incompliment dels terminis de pagament, mentre que la multa més alta ha estat de 21.975,34 euros per a Mostos Espanyols també per incomplir en els terminis de pagament pagament.

Altres empreses sancionades han estat Bodegas González Cabezas, que ha rebut dues multes de 3.001 euros cadascuna per l'incompliment dels terminis de pagament i per no incorporar al contracte alimentari el preu.