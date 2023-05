Façana del Tribunal Constitucional / @EP

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat la nul·litat dels acords adoptats el 24 i 25 de juliol del 2019 per la Mesa del Parlament , amb els quals es van admetre propostes de resolució per a la "defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació com a instrument de accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya”, estimant així el recurs d'empara presentat per Ciutadans contra les dites iniciatives parlamentàries.

Segons ha informat el TC, el Ple ha aprovat la ponència del magistrat conservador Ricardo Enríquez sobre la decisió de la Mesa del Parlament d'admetre diverses propostes de resolució en el marc del ple parlamentari que es va fer aquests dies sobre "la Catalunya reial" . Les propostes finalment van tirar endavant amb el suport de JxCat, ERC, Comuns i CUP, i amb el vot en contra del PSC i del PP. Cs, per la seva banda, va decidir no participar a la votació.

La sentència aprovada estableix que "la Mesa del Parlament de Catalunya devia haver impedit aquelles iniciatives", i en no fer-ho va vulnerar els drets fonamentals dels diputats de Ciutadans, els quals van denunciar que, amb aquests acords, se'ls posava en la tessitura de no participar en el debat parlamentari o de fer-ho sabent que eren propostes il·legals.

Per això, el Constitucional estima la demanda de protecció dels diputats de Ciutadans i anul·la els actes expressament impugnats. Tot i això, rebutja de ple la pretensió accessòria dels recurrents perquè s'anul·lessin també totes les "decisions i actuacions del president del Parlament tendents a fer efectius els acords de la Mesa", a causa de la falta de precisió d'aquesta sol·licitud.

La cort de garanties s'ha recolzat en la seva reiterada doctrina respecte al control constitucional de les decisions adoptades per les meses dels òrgans legislatius en l'àmbit de la seva funció de qualificació i admissió a tràmit d'iniciatives parlamentàries, en concret "quan aquestes constitueixen un incompliment manifest del que ha resolt prèviament el TC".

Així, detalla que les propostes de resolució referides a la defensa per part del Parlament de Catalunya del dret a l' autodeterminació "com a instrument d'accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya", "amb l'acord espanyol o sense", es troben en "frontal contradicció" amb allò resolt pel TC.

En aquest sentit, recorda que el 2 desembre del 2015 ja va declarar la inconstitucionalitat de la resolució del 9 de novembre d'aquell any per la qual el Parlament va anunciar l'inici del procés de creació d'un estat català independent i la desconnexió d'Espanya, sense supeditar-se entre d'altres a les decisions del TC.

A més, subratlla que "els membres de la Mesa eren conscients dels requeriments que aquest tribunal els havia dirigit de manera prèvia perquè no tornessin a presentar iniciatives parlamentàries amb el mateix contingut d'aquelles".

OBSERVA "VOLUNTAT D'INCOMPLIMENT"

En segon lloc, esmenta les propostes de resolució per a la reprovació al cap de l'Estat per la seva "posició i intervenció en el conflicte català" i l'"aposta per l'abolició" de la monarquia per recordar que contradiuen igualment les fallades del TC.

Sobre això, porta a col·lació la sentència del 17 de juliol del 2019 que va declarar inconstitucionals alguns apartats de la resolució aprovada l'11 d'octubre del 2018 pel Parlament, que "en termes substancialment idèntics a les propostes presentades ara, condemnaven el posicionament del Rei Felip VI en relació amb els fets esdevinguts l'1 d'octubre del 2017 i s'apostava per l'abolició de la institució de la monarquia”.

El Constitucional crida l'atenció sobre el fet que això es va advertir a la junta de portaveus de 25 de juliol de 2019, "malgrat això la Mesa va denegar la reconsideració sol·licitada i va confirmar la seva admissió a tràmit, tan sols sis dies després de dictada aquella sentència", una "immediatesa temporal que es considera rellevant per acreditar la voluntat d'incompliment".

VOT DISCREPANT

El magistrat progressista Ramón Sáez ha anunciat un vot particular perquè no comparteix la doctrina que aplica la sentència perquè considera que "amplia el contingut del dret fonamental a l'exercici de la funció representativa dels diputats demandants, als quals l'admissió a tràmit de les propostes només els obliga a intervenir al debat".

Sáez entén a més que se "sacrifica el dret fonamental dels diputats proposants a qui se'ls impedeix sotmetre a deliberació i defensar les seves iniciatives".

Considera també que "suposa una tutela inacceptable de la funció parlamentària, en expulsar del debat polític qüestions rellevants com la forma d'Estat, la crítica als actes de la Prefectura de l'Estat i el subjecte de la sobirania, afectant substancialment el principi democràtic".