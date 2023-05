La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz / @EP

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha avançat que s'escometran canvis legislatius per prohibir la feina a l'aire lliure quan hi hagi alerta vermella o taronja, decretada per l'AEMET, per episodis d'altes temperatures.

Així ho ha detallat en declaracions als mitjans durant una visita a la localitat d'Alcorcón per recolzar el líder de Podem a Madrid i candidat a l'Alcaldia de la localitat, Jesús Santos, i on ha coincidit amb els aspirants de la formació a la Comunitat de Madrid i Ajuntament de la capital.

Qüestionada pel Consell de Ministres extraordinari que tindrà lloc demà per abordar mesures contra la sequera , la titular de Treball ha avançat que hi haurà canvis normatius i adaptació del decret de prevenció de riscos laborals davant onades de calor.

Des del seu equip han explicat que en principi aquesta modificació tindrà llum verda a la sessió d'aquest dijous dins d'un decret conjunt, però no està completament confirmat i podria derivar-se a dies posteriors.

La vicepresidenta ha remarcat que cal incorporar mesures de compliment obligat a les normes laborals per adaptar-les a la meteorologia per altes temperatures i el canvi climàtic, que és un fenomen que és real i ha arribat a la vida quotidiana de la gent.

I és que ha apuntat que ja s'han vist episodis greus de temperatures altes que han afectat, per exemple. Hi ha treballadors de neteja i cal prohibir l'exercici d'aquestes activitats en situacions d'alerta taronja no vermella per onades de calor.

Les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en què concorrin fenòmens meteorològics adversos que així ho requereixin, sens perjudici de les mesures de protecció individual que siguin procedents.

Fonts del Ministeri expliquen que resultarà obligatòria la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista, en cas que l' Agència Estatal de Meteorologia s'emeti avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell vermell o taronja.

Es tracta en tot cas de mesures cenyides a les feines a l'exterior, en què fa setmanes que treballen i de cara a evitar que hi hagués diferents interpretacions per part de les empreses, atès que a l'interior ja està regulat.