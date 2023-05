Participants a l'exercici 'Swift Response' - JOSE HONTIYUELO

L'Exèrcit de Terra espanyol està bolcat aquest mes de maig en el repte més gran del 2023, liderar una pota de les maniobres militars més grans dels Estats Units en sòl europeu, que simulen una agressió estrangera que portaria a l'activació de l'article 5 de l'OTAN de defensa col·lectiva.

Un grup de països anomenats 'Ocassus' intenta crear inestabilitat en membres de l'Aliança Atlàntica mitjançant maniobres militars intimidatòries a la frontera, la incursió de companyies militars privades i la influència en la població provocant aldarulls i revoltes.

Aquest és l'escenari que planteja l'exercici 'Defender Europe', organitzat pel comandament dels Estats Units a Europa i Àfrica i que recorda inevitablement Rússia i la guerra a Ucraïna. "El present context internacional, que recentment ens està mostrant la seva realitat més complexa i exigent, ens impulsa a mantenir la preparació de les nostres unitats com a principal objectiu", assumeix l'Exèrcit de Terra.

'Defender Europe' se celebra cada any per posar a prova la interoperabilitat dels països aliats. La novetat aquesta edició, i el repte per a les Forces Armades, és que Espanya assumeix el comandament d'una de les parts: 'Swift Response', dedicada al desembarcament de forces per dissuadir l'enemic.

Amb la Divisió 'Castillejos' al capdavant, Espanya assumeix així el comandament d'un total de 6.000 efectius de diferents nacionalitats. L'exercici de desenvolupa en tres escenaris simultanis (Espanya, Grècia i Estònia) i ha exigit un important desplegament de mitjans i sistemes de telecomunicacions informació per mantenir el comandament i el control de l'operació.

SALT FRUSTRAT



Aquest dimecres estava previst el salt al camp de maniobres de Sant Gregori (Saragossa) de més de 1.400 paracaigudistes, que simulaven el desembarcament a zona hostil per alliberar un aeròdrom controlat per l'adversari i dissuadir accions hostils. Tot i això, el fort vent del cerç, de fins a 20 nusos quan el límit estava establert en 13 nusos, ha impedit el salt.

"És una demostració clara de la unitat de l'OTAN amb països aliats i amics al llarg de tot el territori europeu posant de manifest la capacitat de les nacions" , explica l'Exèrcit de Terra sobre l'exercici.

La participació espanyola es condensa entre el 7 i el 20 de maig a Osca, on està situat el lloc de comandament, a San Gregorio ia l'aeròdrom d'Ablitas (Navarra), amb la brigada 'Almogáraves' VI de paracadistes al capdavant.