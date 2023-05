Hi ha estaments que semblen intocables , se'ls té por i no respecte i consideració com hauria de ser. I és que han de passar força generacions perquè a la gent se'ls passi la por i expliquin, diguin el que realment els sembla sense témer les represàlies. Una d'aquestes jerarquies és la justícia: jutges, fiscals, secretaris i fins i tot els funcionaris que atenen darrere el taulell .

Funcionaris de l'administració de Justícia es manifesten per demanar una pujada salarial, davant del Ministeri de Justícia, a 10 de maig de 2023 @ep



Quan qualsevol ciutadà que és objecte o posa una denúncia per qualsevol motiu que no ve al cas, la paraula justícia i tot el que això significa, li envaeix una doble angoixa: pel jutge que li tocarà, el fiscal, l'advocat de la part contrària i fins i tot la preocupació -por?- a posar-se nerviós, no respondre el que calgués, quedar-se en blanc i podríem continuar afegint més elements. Això, per una banda. I de l'altra, després d'haver esperat mesos o anys perquè se celebri la vista, a continuació, li segueix la llarga espera fins que notifiquen per carta la “sentència”.



Si tot el procés s'endarrereix, les persones solen presentar-se als jutjats per preguntar i, depenent del funcionari que els atengui, únicament responen: ja els arribarà la notificació -solen dir-. Alguns d'aquests funcionaris són amables, d'altres excessivament desagradables . Les persones que són mal ateses sempre solen dir que “ ells tenen la paella pel mànec i no hi ha res a fer”. Amb aquesta opinió més el cabreig corresponent surten al carrer, enfadats i amb la sensació que els altres són intocables.



Tres quarts passa quan algú pretén parlar amb les seves senyories: no solen rebre'ls, són pocs els que els fan. La sensació que tenen els ciutadans/es és que la distància entre ells i la justícia és com l'amplada del riu de la Plata –és el riu més ample del món–. Escenari preocupant en un país on ja fa uns quants anys que està de democràcia. Les coses haurien de ser altrament, però no ho són.



Si la justícia és lenta, de vegades cega, muda, depèn, ¿polititzada? i està perdent credibilitat per la seva manca de proximitat i adaptació als nous temps, ara, amb el gran retard per acumulació de feina, cal afegir-hi la vaga que van començar els secretaris judicials ia les quals s?han anat sumant altres col·lectius del sector que amenacen amb una interrupció que paralitzi el sistema més encara del que està, i la ciutadania està que trina. Entén la gent la vaga? No És just el que demanen? Sí, el que passa és que en qualsevol vaga es busca la complicitat dels usuaris , que en més o menys mesura poden entendre o donar suport a la postura, perquè genera empatia i solidaritat. En aquest cas que ens ocupa, la gent ni ho entén, ni la recolza – sempre hi ha excepcions-, senzillament la crítica i fins i tot a més d'un els fa “gràcia” veure'ls manifestant-se amb pancartes pels carrers.



La classe judicial no gaudeix de simpatia de gairebé ningú. Hi ha tres esglaons per sobre de la gent?, alguns creuen que sí. El canvi de mentalitat, la proximitat, l'amabilitat, l'empatia haurien de ser presents en el seu comportament diari, se'ls entenia millor, gaudirien de la comprensió i fins i tot tindrien la solidaritat de la ciutadania. Les seves reivindicacions són justes, tenen dret, estan mal pagats, sí, però també una mica de modèstia i consideració amb els altres no estaria gens malament.