Al voltant de 13,4 milions de nadons van néixer prematurament el 2020, segons es desprèn de l'informe Nascuts massa aviat: decenni d'acció sobre el part prematur. Les dades, doncs, xifren en gairebé 1 de cada 10 nadons les que van néixer abans de les 37 setmanes d'embaràs. A més, prop d'1 milió de nadons van morir per complicacions relacionades amb aquesta circumstància.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) juntament amb PMNCH han dut a terme aquest treball, amb què volen donar la veu d'alarma sobre l'"emergència silenciosa" del part prematur, la magnitud i gravetat del qual no s'han reconegut durant molt de temps, i que està impedint avançar en la millora de la salut i la supervivència dels nens.

LA PRINCIPAL CAUSA DE MORTALITAT INFANTIL

En una compareixença pública, la directora del Centre de Salut Materna, Adolescent, Reproductiva i Infantil de l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres, Joy Lawn lamenta que “aquest nou informe mostra que el cost de la inacció durant la darrera dècada va ser de 152 milions de nadons nascuts massa aviat”.

La doctora apunta que, encara que algunes regions es veuen més afectades, "el naixement prematur amenaça el progrés sanitari a tots els països" i els assenyala com la principal causa de mortalitat infantil, i representen més d'1 de cada 5 de totes les morts de nens que es produeixen abans de fer els 5 anys. Els supervivents d'un part prematur poden patir conseqüències sanitàries de per vida, amb més probabilitat de discapacitat i retards en el desenvolupament.

"Després de cada mort prematura hi ha un rastre de pèrdua i angoixa. Tot i els molts avenços que el món ha aconseguit en l'última dècada, no hem avançat en la reducció del nombre de nadons petits que neixen massa aviat ni a evitar el risc de que morin", ha expressat el director de Salut d'Unicef, Steven Lauwerier, que ha qualificat el balanç com a "devastador".

MÉS INVERSIÓ

Els responsables de l'informe reclamen un augment de les inversions, tant internacionals com nacionals, per optimitzar la salut materna i neonatal, garantint que es presti una atenció d'alta qualitat quan i on calgui.

Foto: Europa Press

"La nostra propera generació depèn que tots actuem ara: la inversió pot no ser petita, però els beneficis d'aquesta inversió seran importants per a tots els països", ha apuntat la directora del Centre de Salut Materna, Adolescent, Reproductiva i Infantil de l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres.

També cal una aplicació accelerada de les polítiques nacionals establertes per a l'atenció materna i neonatal; així com una integració intersectorial. Amb això, es refereixen a promoure l'educació al llarg del cicle vital; donar suport a inversions econòmiques més intel·ligents, amb cofinançament entre sectors; reforçar les respostes dadaptació al clima al llarg del cicle vital; i avançar en la coordinació i la resiliència dels sistemes d'emergència.

Per acabar, aposten per una innovació impulsada localment; és a dir, invertir en innovació i recerca a nivell local per millorar la qualitat de l'atenció i l'equitat a l'accés.

3 HOSPITALS DE REFERÈNCIA A CATALUNYA

A Catalunya hi ha diferents centres mèdics i hospitals que compten amb unitats especialitzades en l'atenció de nadons prematurs. Són l'Hospital de Sant Joan de Déu, l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Sant Joan de Déu és un dels principals hospitals infantils d'Espanya i compta amb una Unitat de Neonatologia que atén nadons prematurs i de baix pes en néixer.

Per la seva banda, a la Vall d'Hebron hi ha una unitat de Neonatologia que ofereix atenció especialitzada als nadons prematurs i amb necessitats especials.

Per acabar, Sant Pau té una unitat de Neonatologia que s'encarrega de l'atenció dels nadons prematurs, tant de manera ambulatòria com hospitalària.

Més enllà d´aquests tres centres, l´Hospital Clínic de Barcelona, l´Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i l´Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, entre d'altres, també són capaços de prestar atenció als nadons prematurs.

A més, l' atenció que la sanitat catalana presta als nadons prematurs es realitza de manera integral , la qual cosa implica la participació de diferents especialistes, com ara neonatòlegs, infermers i fisioterapeutes , entre d'altres, per tal de garantir una atenció completa i de qualitat.

Segons les darreres dades disponibles publicades per l' Institut Català de la Salut (ICS) el 2019, la taxa de mortalitat neonatal a Catalunya va ser de 1,9 per cada 1.000 nascuts vius, cosa que representa una disminució del 30% respecte a la taxa registrada l'any 2000.