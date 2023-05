La reunió entre Unzué i Morant. Foto: Europa Press

L'exfutbolista afectat d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) Juan Carlos Unzué va criticar la manca d'ajudes als pacients amb aquesta malaltia a Espanya i ha demanat a la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, que reverteixi aquesta situació. "Ens sentim sols", va traslladar a la ministra.

Unzué va voler fer visible la situació de les persones amb aquesta malaltia a l'acte de presentació dels Ajuts Unzué-Luzón per a la investigació de l'ELA a la Universitat de Barcelona aprofitant la presència de Morant, que ha assegurat que traslladarà les seves peticions al president del Govern , Pedro Sánchez. "M'emporto deures", va assegurar la valenciana.

El navarrès es va preguntar on és l'espai dels afectats d'ELA a l'estat del benestar i, davant la falta de suports econòmics, ha assegurat que se senten fora d'aquest espai perquè "el pitjor que es pot fer a un malalt és deixar-lo sol".

Els afectats d'ELA necessiten adquirir els serveis de cuidadors, material sanitari o fer una reforma a casa perquè sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda i, com a conseqüència de l'absència d'ajudes, els malalts senten que estan "arruïnant les famílies".

Per a l'exfutbolista, aquest sentiment és "bastant cruel", i per això ha reiterat la necessitat d'impulsar ajudes davant possible perquè els afectats d'ELA tinguin una vida digna en el procés de malaltia.

Per la seva banda, Morant li ha transmès la seva "admiració profunda" i li ha agraït la feina que està fent per visibilitzar la malaltia i aconseguir fons per a la investigació.

Les Ajudes Unzué-Luzón inclouen una partida de més de 4,3 milions d'euros per a 13 projectes de recerca procedents del Partit contra l'ELA que van disputar el FC Barcelona i el Manchester City al Camp Nou l'agost del 2022 davant de més de 91.000 espectadors .