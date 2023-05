La Plataforma Docents Substituts per l'Ordenació per Municipis (PDSOM) ha reclamat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que el professorat interí pugui triar per municipi i no per comarca a les preferències a la borsa de substituts.

Ho han dit en un comunicat després que el departament anunciés que els interins podran escollir on impartir les classes per comarques, i no per municipis com es feia fins a l'actualitat, ja que “quan l'elecció és per municipis pot quedar alumne desatès i municipis petits sense peticions".

La plataforma ha assegurat que l'elecció per comarques suposa "jugar a la ruleta russa" amb les condicions econòmiques, de conciliació familiar, de desplaçament i d'hores extra de treball.

Aquesta plataforma de docents ha demanat a la Generalitat que "retiri aquest condicionant i greuge laboral i personal", torneu a l'ordenació per municipis i busqueu altres vies perquè l'alumnat no es quedin sense professorat.

La PDSOM ha convocat una concentració el 20 de maig a la plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir a Educació que "retire el canvi en la manera de prioritzar les preferències territorials i torna a l'elecció per municipis".