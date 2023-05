CCOO i CSIF han anunciat, aquest dijous 11 de maig, la convocatòria d'una jornada de vaga de 24 hores per al 7 de setembre a tots els centres de la Seguretat Social, la primera a la història de l'organisme , davant la manca d'efectius, el retard en la gestió de les prestacions i l'incompliment general dels acords de personal, segons han denunciat els dos sindicats.

Els sindicats, donant continuïtat al conflicte en l'àmbit de la Seguretat Social després de les convocatòries de mobilitzacions i concentracions iniciades al llarg del segon semestre del 2022 i durant l'any 2023, portaran a terme també aturades parcials al llarg del mes de maig, tots els divendres, de 10.30 a 11.30 hores, als centres de les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.

En el text han denunciat la situació de "conflicte enquistada" a la Seguretat Social, cosa que demostra, al seu parer, l'"abandonament i deteriorament" d'un dels serveis públics amb més demanda de la ciutadania.

CCOO i CSIF indiquen que la manca d'efectius, l'envelliment de les plantilles, el retard en la gestió de prestacions i l'incompliment de lleis i acords en matèria de personal els obliguen a la convocatòria de la primera vaga a la història d'aquest organisme, que començarà amb aturades parcials.

Per CSIF, la "manca de compromís" per part del Ministeri de José Luis Escrivá evidencia el "constant esdevenir" de propostes d'acords sobre un 'Pla Estratègic per a la Seguretat Social' "fracassat" des d'un principi, amb manca de caràcter incentivador i que no té el diagnòstic real de la situació, amb vocació d'"incompliment" a curt o llarg termini, que deixa el personal afectat en situació d'incertesa i col·lateralment compromet el servei de qualitat que s'ha de prestar al conjunt de la ciutadania.

El sindicat es queixa també de manca de mesures per a l'ordenació dels recursos humans, a través de la creació de l'Agència de la Seguretat Social, així com tot allò relatiu al treball a distància, calendari laboral, formació, prevenció, productivitat, acció social , provisió de llocs de treball, aplicació de fons addicionals, promoció interna, jubilació parcial, estabilitat a l'ocupació i oferta d'ocupació pública.

"Advertit el Ministeri d´aquesta situació insostenible, i de la posada en marxa de mesures urgents que garanteixin la solvència del servei i la recuperació del prestigi d´una institució que hauria de formar part i garantia d´un estat de benestar, ens trobem novament davant la falta d'impuls organitzatiu, davant de la manca d'interlocució i davant de la falta de solucions pels que han d'assumir aquesta responsabilitat", denuncia CSIF.

CCOO, per la seva banda, ha lamentat la "falta de voluntat" del departament d'Escrivà de donar una solució negociada als problemes que afecten tant la plantilla com el conjunt dels ciutadans: manca de personal, retard a les cites i al reconeixement de prestacions, tancament doficines, així com lincompliment dels compromisos en matèria de provisió de llocs, prevenció de riscos laborals, productivitat, formació o promoció interna. Per a CCOO, el Pla Estratègic per a la Seguretat Social ha fracassat des d'un principi per l'absència d'un diagnòstic real de la situació, d'incentius reals i la manca de vocació de compliment a curt o llarg termini.

"Davant aquesta situació caòtica, per tal de donar sortida a la problemàtica per la qual està travessant actualment la Seguretat Social, ens veiem obligats a pujar el nivell de reivindicació. Ho lamentem, però en aquests moments és la millor opció per a la recuperació de compromisos seriosos i dignes per a les plantilles i per oferir un servei digne a la ciutadania", ha reiterat el sindicat.