El deganat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL ha decidit tornar a apartar de manera cautelar un professor a qui ja va sancionar per presumpte assetjament sexual, després de rebre una segona denúncia per fets semblants, han explicat fonts del centre.

Blanquerna - GOOGLE MAPS

Segons ha publicat 'Principal', la decisió s'ha pres després de dues reunions mantingudes aquest dimecres entre el degà de la facultat, Josep Lluís Micó; delegats del grau, delegats de màster, la mediadora del cas i la secretària acadèmica.

Les mateixes fonts han relatat que el professor ha estat apartat novament en aplicació del protocol: a partir d'ara s'instruirà la causa a través d'entrevistes i cerca de documentació i s'emetrà un veredicte.

"Si les proves no són concloents, el professor suspès tornarà. Si hi ha proves d'assetjament, llavors hi ha un grau de sancions, com suspendre'l de sou i feina, encara que depèn de la gravetat dels fets", han argumentat.

Aquest professor ja va ser apartat després de la queixa d'una alumna el 2022: va complir la sanció de sou i feina després d'activar-se el protocol i es va reincorporar al febrer coincidint amb l'inici del segon semestre, d'acord amb el protocol.