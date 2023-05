Jacklyn Zeman - TWITTER

Jacklyn Zeman , l'actriu coneguda per interpretar la infermera Bobbie Spencer a l'Hospital General, ha mort. Tenia 70 anys. La sèrie on va participar Zeman va ser emesa a Antena 3.

La mort de Zeman va ser anunciada a Twitter per Frank Valentini, el productor executiu del drama diürn. Es va unir a la sèrie d'ABC per primera vegada el 1977 i va aparèixer en més de 800 episodis. Va ser nominada cinc vegades al Daytime Emmy: quatre per Hospital General i una per protagonitzar The Bay com a Sofia Madison.

“Igual que el seu personatge, la llegendària Bobbie Spencer, ella era una llum brillant i una veritable professional que portava tanta energia positiva amb ella a la feina” , va escriure Valentini.

Nascuda a Nova Jersey, Zeman va estudiar ballet a la seva infància (va acceptar una beca per estudiar dansa a la Universitat de Nova York a l'edat de 15 anys), però finalment va prendre la decisió d'actuar. La seva primera aparició va ser a la telenovel·la va ser a The Edge of Night abans de mudar-se a One Life to Live per interpretar Lana McLain.

Encara que es va unir a Hospital General el 1977, Zeman va fer diverses altres aparicions en televisió en programes com The New Mike Hammer, Sledge Hammer ! i Chicago Hope.