La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) calcula que s'han produït almenys 1.079 reduccions de condemna --el 30,9% de les revisions efectuades-- i 108 excarceracions per l'entrada en vigor de la coneguda com a llei del 'només sí és sí', segons les dades recollides per l'òrgan de govern dels jutges a data 1 de maig.

Tot i que la dada oficial s'ha conegut aquest dijous, fonts del CGPJ van avançar el 3 de maig passat que s'havia superat la barrera de les mil rebaixes de pena . Aleshores, es va apuntar a 1.025 reduccions de condemna i 105 excarceracions. El CGPJ va informar per primera vegada sobre l'impacte de la llei del 'només sí que és sí' l'1 de març, amb 721 rebaixes i 74 excarceracions.

Posteriorment, el 14 d'abril, va oferir una primera actualització: 978 rebaixes i 104 excarceracions. La d'aquest dijous és, doncs, la segona actualització que fa el CGPJ, que va acordar revisar les dades periòdicament. Tot i això, ha aclarit que "no inclouen les revisions de pena que puguin haver tramitat els jutjats penals, competents per enjudiciar delictes contra la llibertat sexual penats amb fins a cinc anys de presó, davant la dificultat de demanar aquesta informació".

Els òrgans jurisdiccionals que més revisions de condemna han efectuat des de l'entrada en vigor de la Llei de garantia integral de la llibertat sexual, el 7 d'octubre passat, són les audiències provincials (2.138), acordant 940 rebaixes i 103 excarceracions. Encara hi ha 231 revisions pendents.

MADRID, AL CAP

L'Audiència de Madrid és la que més baixades i sortides de la presó ha ordenat, amb 126 i 16, respectivament. A més, té 187 revisions més en curs, per la qual cosa aquestes xifres podrien continuar engreixant-se.

Per nombre de reduccions de condemna, segueixen l'Audiència d'Alacant, amb 55 rebaixes i 3 excarceracions; Cadis (49 i 8); Barcelona (47 i 4), Illes Balears (46 i 6).

A la part baixa de la taula se situen Àvila i Sòria, que no han reduït condemnes ni ordenat sortides de presó; La Rioja i Segòvia, amb 1 rebaixa i cap excarceració; i Conca (2 i 0).

Pel que fa als Tribunals Superiors de Justícia (TSJ) , han acordat 118 rebaixes i 5 excarceracions. Madrid torna a situar-se al capdavant, amb 43 reduccions, encara que cap sortida de presó. Aragó és el que més excarceracions ha ordenat, amb 3.

Després de Madrid, els TSJ d'Andalusia i València són els que han aplicat més rebaixes (9), juntament amb les Balears (8) i Catalunya (7). A la contra, Cantàbria i Castella i Lleó no han acordat reduccions, mentre que la Rioja només n'ha dictat una.

D'altra banda, l'Audiència Nacional només ha fet 7 revisions, amb una condemna i cap excarceració. I el Tribunal Suprem ha analitzat 47 casos, i ha resolt 20 rebaixes.

Així, en percentatges, el Suprem és el tribunal que més reduccions de condemna ha decidit (42,6%), mentre que les audiències provincials han ordenat un 30,8% i els TSJ un 27,7%. L'Audiència Nacional només un 14,3%.

ARRACADES DEL SUPREM

Està previst que la Sala Penal del Tribunal Suprem celebri entre el 6 i 7 de juny un Ple monogràfic per fixar criteri sobre les revisions efectuades pels tribunals sentenciadors a causa de la reforma penal.

Serà la primera vegada que l'alt tribunal entri a analitzar si els tribunals han aplicat bé la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual a les seves revisions de pena.

Els magistrats portaran a terme aquest estudi amb l'objectiu no només d'unificar criteri sinó de fixar doctrina, i perquè ja acumula més de 20 recursos de cassació contra actuacions de revisió