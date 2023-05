Cartell de pisos de lloguer / @EP

L' habitatge és un dels problemes que més preocupen els veïns i veïnes de Barcelona . L'oferta és limitada i el preu és massa elevat moltes vegades. Una de les opcions més demandades en els darrers anys a la ciutat comtal és el lloguer, que segueix sense assolir el nivell de propietaris, però que segueix en auge. El 40,1% de la població viu de lloguer, mentre que el 57,6% dels habitants de Barcelona són propietaris dels seus habitatges, a diferència de les dades del 2020, quan els llogaters representaven el 38,2% i els propietaris el 55,8% segons les dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA).

Tot i això, en els últims anys s'ha implementat una dinàmica negativa per als ciutadans: els desnonaments invisibles. En una enquesta realitzada a més de mil famílies a la ciutat, s'ha pogut arribar a la conclusió que set de cada deu llars han hagut de canviar el seu lloc de residència una o més vegades en els darrers cinc anys. D'aquest grup, el 38% es va veure obligat a mudar-se a causa de circumstàncies com la no-renovació del contracte de lloguer o increments de preu que van resultar inassumibles, entre altres raons.

L'enquesta també destaca que els llogaters que mantenen una relació directa amb els propietaris dels habitatges que lloguen experimenten menys increments de preu en comparació dels que tracten exclusivament amb agències immobiliàries. En concret, el 46,6% dels llogaters que només interactuen amb intermediaris han experimentat augments en el cost del lloguer en els darrers cinc anys. En contrast, aquest percentatge es redueix al 31% per als llogaters que tenen una comunicació directa amb els propietaris.

QUIN ÉS EL PERFIL DELS INQUILINS?

L'informe de l'IDRA permet crear un perfil dels llogaters a Barcelona. De mitjana, tenen 40 anys i la majoria, un 65%, supera els 35 anys. L'enquesta també revela la precària situació en què viuen moltes famílies.

De fet, un 19,4% de les persones que lloguen un allotjament viuen en habitacions, i aproximadament una de cada cent famílies només es pot permetre llogar un local comercial per habitar-hi. Segons l'informe de l'Institut de Recerca Urbana, el percentatge d'habitatges de lloguer social representa únicament el 2,8% i es situa lleugerament per sobre dels lloguers temporals.

L'anàlisi detallada dels tipus de contractes a Barcelona mostra que encara hi ha un 5,8% de lloguers amb contractes antics de renda indefinida, mentre que un 9,4% dels llogaters no tenen cap tipus de contracte formal. La majoria, el 68% d'aquests casos corresponen a persones que subarrenden habitacions.

A més, l'estudi revela que el 85% de les propietats de lloguer presenten problemes. Les deficiències més comunes informades pels llogaters són l'aïllament tèrmic deficient (54,8%) i els problemes de soroll (45,7%). En segon lloc, hi ha la necessitat de fer reformes a causa de l'antiguitat del pis, que afecta el 41,7% dels enquestats, seguit per la manca d'una instal·lació de calefacció adequada, amb un 38,9%.

Un 30% dels participants a la investigació informen tenir problemes d'humitat, floridura o filtracions d'aigua a parets, sostres i finestres en mal estat. També és preocupant el fet que gairebé dos de cada deu enquestats afirmin tenir plagues, com corcs o paneroles, així com problemes en la instal·lació elèctrica.

Addicionalment, l'enquesta revela que el 71% d'aquests llogaters no tenen la perspectiva d' heretar un habitatge dels familiars. En els casos en què sí que hi ha herència, la majoria es troba en la situació de compartir la propietat amb altres cohereus, sent només un 16,3% el que assegura ser l'únic hereu. Per tant, la gran majoria dels llogaters actuals es troben en una situació en què es veuen abocats a continuar llogant.



PREOCUPA LA SITUACIÓ DEL LLOGUER A ESPANYA

El risc de pobresa entre els llogaters a Espanya és el més alt de tots els països de la Unió Europea. Segons el darrer informe del Banc d'Espanya, prop del 50% de les llars que viuen de lloguer es troben en risc de pobresa o d'exclusió social.

A més, l'informe adverteix sobre la importància de proporcionar seguretat jurídica als inversors privats, ja que la participació és fonamental per augmentar la disponibilitat d'habitatges. Cal impulsar mesures que fomentin la inversió i contribueixin a expandir el mercat d'habitatges

En concret, s'observa que un 48,9% de les llars que viuen de lloguer es troben en una situació de risc, fet que converteix Espanya al país amb el percentatge més alt de la Unió Europea en aquest aspecte.

Aquesta xifra està molt per sobre de països veïns com França i Alemanya, que tenen un índex del 30%. A més, l'informe assenyala que el 2021, un 40,9% de les llars destinava més del 40% de la seva renda disponible al pagament de l'habitatge, una proporció significativament més gran que la mitjana de la UE, que se situa al 21, 2%.