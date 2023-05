Ingrés Mínim Vital / @EP

L'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials ha advertit que gairebé un 80% de la població sota el llindar de la pobresa no és beneficiària de l' Ingrés Mínim Vital (IMV) i qualifica de "estrepitós" el "fracàs" del Ministeri d'Inclusió , Seguretat Social i Migracions en la gestió de la prestació.

Així, tot i que destaquen que el darrer any ha augmentat el ritme de concessions i s'ha afavorit la incorporació de nous perceptors, "l'IMV només arriba a tres de cada quatre de la previsió que va fer el Govern fa tres anys", a un total de 1.752.467 persones.

Així, l'associació adverteix que encara hi ha gairebé 550.000 persones beneficiàries per incorporar l'IMV per arribar a l'objectiu dels 2,3 milions de persones previstes.

A més, els directors de serveis socials avisen que la cobertura de la prestació "continua sent desigual al territori nacional" ja que hi ha CCAA que tenen una baixa cobertura sobre les persones sota el llindar de la pobresa com les Balears (11,4%), Canàries (12,3%) o Catalunya (14,5%), mentre que Ceuta i Melilla (43,2% i 40,3% respectivament), La Rioja (32,7%) i Aragó (28,3%) se situen al capdavant.

D'altra banda, l'associació posa en relleu que a l'últim any s'han incorporat a la percepció de l'IMV, 700.000 persones, augmentant en un 70% el nombre de beneficiaris i s'ha multiplicat per tres la cobertura del sistema de rendes mínimes de les CCAA.

Tot i això, l'associació adverteix que encara hi ha "dades molt preocupants" com que "només una de cada quatre sol·licituds és aprovada i la resta són denegades", cosa que atribueixen al "sistema de gestió implantat, a través de la web i sense suport de cap personal que conegui els requisits i el procés" o "la impossibilitat d'aconseguir cita presencial a les oficines de l'INSS".

A més, critica que, el 2022, el Ministeri d'Inclusió "no ha estat capaç d'executar el total del pressupost" de l'IMV i "s'han tornat 453 milions d'euros que haurien servit per treure de la pobresa 250.000 persones". "L'estrepitós fracàs de la gestió del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions queda ben reflectit deixant d'executar 453 milions del pressupost amb què comptava l'IMV l'any passat, i els ha tornat a les arques de l'Estat", ha valorat el president de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez.

En aquest sentit, reclama "un impuls encara més gran" per incorporar en la gestió als serveis socials d'atenció primària, cosa que, segons la seva opinió, "hauria ajudat de manera clara a la implantació de l'IMV, fent que millorés la situació econòmica de les famílies". A més, lamenta que el "laberint burocràtic" ha provocat que l'IMV s'hagi implantat "a un ritme molt més lent del previst".

"En definitiva, el Govern no ha complert amb l'objectiu que es va plantejar que en uns mesos arribaria l'IMV a les 850.000 famílies que malviuen a la pobresa extrema al nostre país. Mentrestant les 'cues de la fam' haurien d'avergonyir els governants i, en lloc de ser notícia, haurien de ser la denúncia contínua de la imperícia del Govern en la gestió de la 'vacuna contra la pobresa', que és l'Ingrés Mínim Vital”, ha subratllat José Manuel Ramírez.