La prova pilot d'EBAU / @EP

Els responsables de les proves d'accés a la Universitat de les 17 comunitats autònomes han advertit que és "inviable" fer les noves proves de l' Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) per al 2024 i han exigit al Ministeri d'Educació i Formació Professional una moratòria d´un any.

Després de reunir-se els responsables d'aquests exàmens de tot el país han manifestat "unànimement" que les proves d'accés "són un element fonamental per al futur universitari de milers d'estudiants" i han destacat que "de la bona preparació i execució depenen les seves esperances i expectatives, així com les de les famílies i les del professorat que els forma”.

En un comunicat, les universitats de tot Espanya han subratllat que "es desconeixen els models d'examen i els seus criteris de correcció amb prou temps, així com el contingut detallat de l'ordre ministerial que regularà aquestes proves".

Per tant, consideren que "no hi ha temps material perquè els centres organitzin adequadament una programació docent per al curs 2023/2024 ni perquè imparteixin amb garanties la formació prèvia de l'estudiantat".

Així mateix, alerten que les universitats "tampoc no disposaran del temps necessari per organitzar les proves, cosa que impedirà que els estudiants s'examinin en condicions d'igualtat i equitat".

"En aquestes circumstàncies, no és viable assumir la incorporació dels nous models d'examen ni de la durada prevista per a cadascun per a les proves selectives del 2024. Creiem que es compromet molt seriosament l'accés a la Universitat de l'estudiantat.



amb necessitats d'adaptació i que, a més, se sotmet a un nivell d'estrès molt més gran a tot l'estudiantat per estendre's les proves en horaris i dates", conclouen.

LES UNIVERSITATS JA AVISAREN DE LES "INCÒGNITES" DE LA NOVA EBAU

A finals del mes de març passat, les universitats públiques espanyoles van qüestionar la viabilitat d'implantar el model d'EBAU ja que, segons ell, "són massa les incògnites i massa poc temps per incorporar-les".

En un escrit presentat per les universitats públiques dels 17 districtes universitaris davant del Ministeri d'Educació i Formació Professional, van indicar que el projecte de reial decret pel qual es regulen les condicions per a l'accés i la normativa bàsica dels procediments d'admissió a les ensenyaments universitaris oficials de grau, "incorpora canvis a la normativa d'accés i admissió a les universitats públiques".

Aquest document d'al·legacions reclamava una millora substancial del text sotmès a participació pública. Es tracta d'un document amb qüestions que varien des de la durada de les proves, la composició dels tribunals, els procediments de reclamació, el procediment d'admissió o els terminis per a places vacants per a un total de 20 propostes de millora que esperen siguin tingudes en consideració.