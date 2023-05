Un moment del judici. Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha expulsat un agent destinat a la Comandància de Barcelona que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona per difondre fake news sobre menors estrangers no acompanyats (menas), segons han informat a Europa Press fonts del cos.

L'Institut Armat li va obrir un expedient disciplinari el novembre del 2022, quan va ser condemnat amb la primera sentència a Espanya per difondre fake news discriminatòries contra un col·lectiu vulnerable.

L'acusat va ser condemnat per un delicte d'odi en publicar a les xarxes socials el vídeo d'una agressió d'un home a una dona i inventar que era "una mena marroquina de Canet de Mar", quan era en realitat l'enregistrament d'una càmera de seguretat de la Xina que havien publicat les autoritats del país per trobar l'autor.

Després d'un acord amb la Fiscalia, va acceptar una pena de 15 mesos de presó, una multa de 1.620 euros i l'obligació de tancar els perfils a les xarxes socials, cosa que va fer abans del judici. El vídeo va tenir 21.900 visualitzacions i l'acusat el va acompanyar del missatge: "Aquí teniu el vídeo del mena marroquí de Canet de Mar, als que donarem la pagueta fins als 23 anys, els nens de Pedrito Piscinas. Per cert, després per més inri la viola, aquests energúmens i aquestes rajades de marroquins no sortiran als mitjans".

L'enregistrament dura 45 segons i mostra com un home agredeix una dona amb 15 cops de puny al cap seguits de set puntades de peu també al cap fins a deixar-la inconscient, després li intenta baixar els pantalons, l'agafa dels cabells i l'arrossega per terra fins a sortir de pla.