Tren de Renfe / @EP

A partir de dilluns, Adif i Renfe milloren l’oferta de trens de la línia R2 sud entre Vilanova i Barcelona i viceversa amb una oferta de quatre trens hora per sentit en les franges horàries de major demanda. Aquests nous horaris es podran consultar a rodalies.gencat.cat.

Des d’ 1 de maig, Adif segueix treballant per avançar en les tasques de reparació de l’enclavament malmès a Gavà i de forma conjunta amb Renfe en reorganitzar els horaris tenint en compte les condicions restrictives de circulació que suposa un Bloqueig Telefònic Nominal.

D’aquesta manera, des de dissabte passat es circula amb nous horaris a la línia R2 sud i des d’aquest dimecres en els serveis Regionals del corredor sud.

Aquestes reconfiguracions permeten oferir un servei amb informació real de temps de pas en aquestes línies. Tècnicament, s’ha treballat per donar una oferta real i així optimitzar la capacitat de la infraestructura en aquest trajecte.

NOU SERVEI COMPLEMENTARI DE BUSOS LLANÇADORA SITGES - BARCELONA

També, a partir de dilluns, durant els dies feiner, Renfe establirà un nou servei complementari de bus llançadora entre Sitges i Barcelona entre les 06.00 i les 08.30, i en sentit contrari de 17.00 a 19.00 hores.

Aquesta oferta de busos s’afegeix el servei complementari per carretera que Renfe ja ha establert els dies feiners durant les hores punta del dia a Gavà, Castelldefels i Sant Vicenç de Calders amb Barcelona.

En hores punta del matí de dilluns a divendres, els viatgers compten amb aquesta alternativa per fer els seus desplaçaments des d’aquestes estacions cap a Barcelona i en sentit contrari en hora punta de la tarda.

En total, els serveis complementaris d’autobusos programats per Renfe oferiran al voltant de 40.000 places setmanals. A aquests serveis llançadora són vàlids els títols de transport de Rodalies, per la qual cosa els viatgers no hauran de pagar res més per utilitzar aquesta alternativa de desplaçament.



D’altra banda, i per tal de mantenir la freqüència a l’R2 nord, els trens Regionals de l’R11 (Portbou-Girona-Barcelona) prestaran el servei habitual, i efectuaran parada a les estacions compreses entre Granollers Centre i Barcelona.

En relació amb els tres trens Intercity per sentit que circulen al tram afectat per la incidència, es realitzarà transbordament per carretera entre L’Hospitalet de l’Infant i Barcelona Sants.

INFORMACIÓ ALS VIATGERS

Des del dilluns 1 de maig a la nit, els equips han tingut com a objectiu únic garantir la mobilitat dels viatgers de Rodalies.

En aquest context, s'han reforçat els equips d'informació i operatius en estacions i s'ha facilitat informació als viatgers a través de tots els canals de comunicació i atenció al client.