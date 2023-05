Digitalitzadors i empreses es beneficien del Kit Digital | Foto: EP

Des de la irrupció del pla Kit Digital a tot Espanya els resultats han estat més que satisfactoris: una allau de sol·licituds -per sobre del miler d'acords cada dia-, més de 200.000 abonaments concedits mobilitzant més de 1.000 milions d'euros dels fons Next Generation , un èxit imminent a les empreses dins del projecte… El salt que han fet moltes pimes i autònoms gràcies a aquest programa afavorit per Red.es és molt significatiu, però no són els únics a qui els ha tocat la loteria.

El pla Accelera PIME , impulsat des del Govern d'Espanya , està emmarcat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència , l'agenda Espanya Digital 2025 i al Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 . Compta amb un pressupost inicial de 3.067 milions d'euros i està finançat per la Unió Europea amb els 'Next Generation' . Amb tots aquests elements, les seves impressions han transcendit més enllà dels beneficiaris, sinó que tenen als agents digitalitzadors un actor clau i un sector que ha vist com el seu ascens era meteòric gràcies al Kit Digital.

És el cas de Ricardo Buendía , d' Anova It Consulting , una de les empreses que formen part d'aquest llistat amb més de 10.500 digitalitzadors i que s'han vist beneficiades de manera directa per aquest pla sota el paraigua de Red.es. La seva és una consultora i empresa tecnològica que ofereix “ solucions digitals a autònoms, pimes i administració pública” .



En els 15 anys de vida d'Anova It Consulting, la firma ha tingut oportunitat d'explorar diversos camps, que van des del desenvolupament de projectes fins a la Intel·ligència Artificial, passant per solucions més bàsiques, com el desenvolupament web, la presència a internet o la ciberseguretat”. “En definitiva són les 12 categories del Kit Digital ”, resumeix Buendía.

Categories del Kit Digital

En una situació semblant es troba Miguel Ángel Fernández , de l'agència gallega de màrqueting digital Ilatina , que des de 1996 porten desenvolupant solucions digitals. “ Som una empresa del sector de serveis digitals. Fem web, SEO, botigues virtuals, xarxes socials … tot el que és el màrqueting digital”, exposa Fernández.

CADA EMPRESA UNA NECESSITAT DISTINTA

La tasca és adaptar-se a les urgències que pugui tenir l'empresa que accedeix a aquest pla. “Fem un diagnòstic de la situació en què es troben. A partir d'aquí avaluem les vostres necessitats i recomanem on creiem que cal actuar”, expliquen els agents. Així, i depenent del “segment” al qual pertany cada empresa –si té entre 50 i 10 empleats, entre 10 i 3 o de 3 o menys treballadors–, cada companyia busca una ajuda o una altra.

Així, trobem que molts autònoms busquen tenir més presència a internet o impulsar les seves xarxes socials, mentre que empreses més grans “requereixen solucions més complexes”, relacionades en molts casos amb processos interns de cada companyia. La ciberseguretat és un altre element clau, però en general són els autònoms, segons aprecien els digitalitzadors, els que s'estan veient més beneficiats pel Kit Digital. “Pel que fa a conversió i impacte, són els autònoms i micropimes les més afavorides”.

Des d'Ilatina fan èmfasi que les empreses que recorren als seus serveis són de sectors molt diversos. “Siguin del sector que siguin. El saldo que els concedeix el Kit Digital es pot aplicar en diferents serveis ”, desenvolupa Fernández. En aquesta línia, després d'arribar a l'acord amb l'empresa, es fa servir el saldo concedit. Són serveis d'un any. Cap dels serveis que oferim no costa menys que la quantitat concedida”, puntualitza. Així, i segons el nombre de projectes a exercir, es destina una partida o una altra a cadascun.



“ENS SERVEIX COM PALANCA PER CRÉIXER”

En aquest temps, a Anova It Consulting han ofert més d'un centenar de solucions des que es van adherir al Kit Digital. Les xifres a Ilatina són encara millors: “Més de 300, i seguim”, festeja. La pròpia adhesió al programa és molt senzilla, ja que els requisits exigits són gairebé els mínims exigibles, com experiència en solucions digitals o cert nivell d'antiguitat al camp. "És un punt atractiu al programa, perquè s'obre que hi hagi un gran nombre d'agents digitalitzadors", valora Buendía.

És una estratègia molt interessant per part de l'administració pública. Ens serveix com a palanca per créixer. Podrien haver elegit cinc grans operadores i deixat enrere les pimes, però no ho han fet ”, celebra, alhora que afegeix que això és una dificultat afegida per a la pròpia administració, ja que ha d'atendre moltes més persones en sortir-se'n mas i obrir la porta a tots.

Fernández va més enllà i recorda l'enrenou existent en alguns fòrums amb el tema de les exigències del Govern i els requisits que calia complir. “Va ser abans que el Kit Digital entrés en vigor. Un munt d'empreses amb el crit al cel. Però les exigències eren força lògiques . Perquè una empresa tingui viabilitat i pugui donar un servei, em sembla molt lògic, però es va crear una problemàtica als fòrums que no comprenc”, rememora.

"La festa la paga l'Estat, és normal que es vulgui assegurar continuïtat", acota, en considerar que hi ha un ball i un canvi de professionals dins del sector que de vegades poden jugar a la contra del propi programa però especialment dels clients.

“CLAR QUE HAN DE SER ESCRUPULOSOS, ÉS DINERS PÚBLIC”

Això ha provocat que l'impacte sobre els digitalitzadors sigui immediat, fins al punt que a Anova It Consulting han crescut tant que “ hem hagut de crear una unitat de negoci específica ” per poder arribar a tots els punts on se'ls requereix. Aquest nou departament s'encarrega dels tràmits de sol·licituds d'empreses i justificació, cosa que també ha vist augmentada la càrrega i l'esforç. “És una nova línia de negoci”, expliquen.



A Buendía i els seus companys no els fa vertigen perquè asseguren estar acostumats a tractar amb l'administració pública. “ Una vegada validen la justificació els pagaments s'abonen en 60 dies . Són tràmits que s'han de complir i no ens ha plantejat problemes”, comenta. Sí que pot entendre que altres firmes, menys acostumats a processos burocràtics, es puguin veure en ocasions superats, però ho assumeix amb naturalitat.

“Acceptem el risc. Nosaltres admetem i captem empreses de manera gradual, escalonada”, indica, de manera que no es vegin desbordats. "Sí que ens hem trobat amb esmenes, haver d'ampliar informació sobre pistes d'auditoria o traçabilitat", admet. Amb tot, recorda que “l'ideal seria que, en comptes de 12 mesos, si n'esperarem només 6 seria millor”, però subratlla que “ parlem diners públics i finançats per Europa; és clar que han de ser escrupolosos ”.

PROBLEMES, ESCOLTA ACTIVA I SOLUCIONS

Per la seva banda, des d'Ilatina recalquen que la tramitació ha de ser validada també pel beneficiari d'acord amb el pla desenvolupat. El que és bo del pla és que, en ser l'Estat el que hi ha al darrere, “ hi ha garanties de cobrament ”, però el que és negatiu és “quan es produirà aquest cobrament”, ja que els processos burocràtics poden ser en ocasions més llargs del que és desitjat per a algunes empreses, especialment aquelles que no tenen prou múscul econòmic.

Així, Fernández indica que es poden donar sol·licituds per efectuar “subsanacions, per qualsevol qüestió”, però que fins i tot aquest és un aspecte que s'ha corregit amb el temps. “Són una mica puntillosos. Hi ha aspectes que haurien de comprovar ells mateixos perquè són errors molt bàsics. Som empreses, no tramitem subvencions”, matisa, mentre diuen haver-se convertit a la seva empresa en “ no només una empresa informàtica, sinó en experts del Kit Digital ”.

Ara com ara, reconeix que si hi ha un error és “per confusions” perquè “ amb el coneixement que ja tenim els errors ara són mínims ” perquè “ja has agafat el rotllo, ja saps el que volen a les justificacions”. “Han trigat a ser precisos; vam estar a cegues molts mesos”. Això és perquè també aquest ha estat un procés molt nou i una mica d'assaig i error dins de Red.es, però també ha estat gràcies a l' escolta activa que practiquen que han pogut polir molts aspectes.

“Vaig tenir oportunitat de reunir-me amb Martínez Lacambra en unes jornades. Em va parar atenció i, al cap d'uns dies, les notificacions que eren una molèstia van començar a ser una mica més explícites . Ja t'estaven orientant. Així detectes més fàcilment els errors i tot el que s'havia presentat malament. Van començar a canviar la filosofia”, valora Fernández. Aquesta experiència és la que el fa comprendre que, encara que “hi ha coses que encara poden millorar”, com algunes cruïlles de criteris, la realitat és que la comprensió amb el treball de les administracions públiques és total. “Han de justificar-ho bé. Si demà ve Europa i un expedient no és correcte és un problema per a ells”.