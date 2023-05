Els eurofans estan d'enhorabona : aquest dissabte 13 de maig se celebra una nova edició del festival d' Eurovisió , una cita que se celebrarà a Liverpool (Anglaterra) per 67a vegada. El certamen necessita poca presentació: països europeus trien el seu(s) representant(s) i competeixen per posar sobre l'escenari la millor cançó possible , tenint en compte que han d'agradar tant al jurat com al públic, ja que en les votacions es computen ambdós valors.

Amb gairebé 7 dècades d'història, Eurovisió ha estat (i és i serà) una plataforma ideal perquè artistes emergents es donin a conèixer davant d'una audiència milionària; i és que les dades diuen que, l'any passat, gairebé 162 milions de persones van estar davant la petita pantalla durant la final, que va acabar guanyant Ucraïna amb la cançó Stefania , de Kalush Orchestra .

Aquesta llarga història, doncs, ens ha deixat temes , cançons per al record, peces emotives, altres espectaculars i melodies que, encara avui, cantem i ens fan somriure cada cop que les escoltem o veiem els seus vídeos.

Catalunya Press fa una repassada d'algunes de les cançons que aniran lligades per sempre a aquest festival.

Volare: Domenico Modugno (Itàlia, 1958). La llista comença amb una cançó que, curiosament, no va guanyar sinó que va quedar en segona posició. El tema, però, la balada ha estat un èxit que han interpretat molts artistes més, com Frank Sinatra, Barry White i els Gypsy Kings, entre d'altres.

La, la, la: Massiel (Espanya, 1968). Perquè diguin que el número 13 porta mala sort... En aquesta edició del festival va tenir lloc la primera victòria d'Espanya amb una cançó interpretada una joveníssima Massiel, que tenia 21 anys. La lletra era del Duo Dinámico.

Waterloo: ABBA (Suècia, 1974). Els escandinaus s'havien format dos anys abans, però amb aquesta cançó es van donar a conèixer en gran. La seva llista de hits és interminable... Mamma mia , The winner takes it all, Dancing queen, Chiquitita, Super Trouper, Voulez-Vous... Amb Waterloo van guanyar l'edició del 1974.

Hallelujah: Gali Atari i Milk and Honey (Israel, 1979). L'alegre proposta dels israelians els va fer vencedors a l'última edició de la dècada de 1970. La banda que la va cantar va tenir una carrera plena d'alts i baixos, però la seva actuació a la cita va ser memorable.

Fly on the wings of love: Olsen Brother (Dinamarca, 2000). Novament, germans escandinaus es van emportar la victòria amb una balada romàntica en què els cantants declaren el seu amor a una dona en etapa de maduresa. Seria adaptada posteriorment fins i tot en versions més maquineres .





Hard rock hallelujah: Lordi (Finlàndia, 2006). L'energia, les guitarres, el rock dur i l'estètica monstruosa d'aquest grup finès va causar un impacte enorme en l'edició del 2006. De fet, al seu país s'ha considerat de manera unànime la cançó més cèlebre que mai han presentat al certamen. El seu ritme ens segueix acompanyant dècada i mitja després de la posada en escena.

Balla el Chiki-chiki: Rodolfo Chikilicuatre (Espanya, 2008). Sota aquest pseudònim, l'actor David Fernández va posar sobre l'escenari de Belgrad una proposta... diferent. Pentinat a l'estil d'Elvis Presley i amb una miniguitarra de joguina (a la que anomena Luciana), és impossible oblidar els famosos 4 passos: el brikindans , el crusaït , el maiquelyason i el robocop.

Euphoria: Loreen (Suècia, 2012). L'actuació d'aquesta artista sueca de pares marroquins va fer una de les actuacions més recordades dels darrers anys. Euphoria va ser una bomba que va arrasar el 2012... i aquest 2023 Loreen tornarà a representar el seu país.

Rise like a phoenix: Conchita Wurst (Àustria, 2014). L'artista de Gmunden va ser una sensació a l'edició de fa una dècada. Malgrat tot el que es va escriure, va voler deixar clar que no és una dona trans, sinó gai i drag queen. Va arrasar tant a la semifinal com a la final.

Toy: Netta (Israel, 2018). Una de les últimes cançons que es recorden és aquesta proposta israeliana, que més enllà de la seva posada en escena és una cançó d'apoderament femení i suposa una crítica de la visió de la dona com un objecte amb frases com “no sóc la teva joguina, ets un noi estúpid, t'enderrocaré" i "no sóc una nina".