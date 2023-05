Els treballs per recuperar les restes de Martos es van iniciar al desembre en una fossa comuna al cementiri de Reus, on un dels 41 cossos exhumats va resultar ser compatible amb ell. | @EP

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha acordat amb la família del militant antifranquista Cipriano Martos que el lliurament de les restes es farà el 3 de juny a Huétor (Granada), localitat d'origen de la família.

El departament ha explicat en un comunicat aquest dissabte que la família i el seu entorn decidiran com serà l'acte, tot amb l'objectiu de "fer efectiva la vigència plena i prioritària dels drets a la veritat, la justícia i la reparació, i de les garanties de no repetició".

La Generalitat va començar els treballs per recuperar les restes de Martos al desembre a la fossa comuna del cementiri de Reus (Tarragona), de la qual va exhumar 41 cossos i un va resultar ser "compatible" amb ell.

Es van prendre mostres genètiques i, després de fer proves d'ADN, el 22 de febrer es va confirmar que les restes corresponien a Martos.

CIPRIANO MARTOS



Martos era un obrer i sindicalista nascut a Granada que va emigrar a Morón de la Frontera (Sevilla) i després Terol, Sabadell, Terrassa (Barcelona) i Reus (Tarragona).

Va treballar com a jornaler, miner, empleat del tèxtil i paleta; estava afiliat a Oposició Sindical Obrera (OSO) i va militar al Partit Comunista Espanyol Marxista-Leninista i al Front Revolucionari Antifeixista i Patriota (Frap).

La Guàrdia Civil el va detenir el 25 d'agost del 1973 després d'una acció de propaganda política a Igualada (Barcelona), i el van portar a la caserna de Reus acusada de propaganda il·legal i de pertànyer al Frap.

El van interrogar i torturar i, dos dies després, el 27 d'agost, va ser traslladat a l'hospital per haver ingerit un líquid corrosiu conegut com a "líquid de la veritat", una combinació d'àcid sulfúric i gasolina, i el 17 de setembre va morir per una hemorràgia interna.