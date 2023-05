Imatge de fitxer d'un hacker / Fitxer

A l'era digital, on l'accés a la banca en línia s'ha tornat cada cop més comú, també han sorgit nombroses estafes bancàries per internet. Els delinqüents cibernètics s'han tornat més astuts i sofisticats en els mètodes per obtenir informació personal i financera dels usuaris desprevinguts.

En aquest article, explorarem algunes de les principals estafes bancàries per internet i brindarem consells sobre com protegir les finances en línia.

Phishing : és una de les estafes més comunes i perilloses en línia. Els estafadors es fan passar per institucions financeres legítimes i envien correus electrònics falsos que semblen autèntics. Aquests correus electrònics sol·liciten informació confidencial, com ara contrasenyes, números de compte i números de seguretat social. La millor manera de protegir-vos és ser cautelós amb els correus electrònics no sol·licitats, verificar l'autenticitat dels remitents i mai proporcionar informació personal a través d'enllaços enviats per correu electrònic. Té una variant, el smishing, que consisteix a enviar missatges de text en comptes de correus electrònics.

Malware i keyloggers: Els delinqüents utilitzen programes maliciosos per infectar ordinadors i dispositius mòbils amb malware o keyloggers. Aquests programes registren les teves pulsacions de teclat i recopilen informació confidencial, com ara contrasenyes i números de targetes de crèdit. Per protegir-te, és fonamental tenir instal·lat un programari antivirus actualitzat, evitar fer clic en enllaços sospitosos i descarregar aplicacions només de fonts fiables.

Skimming: El skimming és una estafa en què els delinqüents instal·len dispositius en caixers automàtics o terminals de pagament per llegir la informació de les targetes. Aquests dispositius poden estar camuflats i difícils de detectar. Per protegir-vos, sempre verifiqueu que el lector de targetes no sembli alterat i cobreix el teclat quan introduïu el PIN.

Suplantació d'identitat: La suplantació d'identitat passa quan els estafadors obtenen prou informació personal per fer-se passar per tu i fer transaccions fraudulentes. Per evitar això, mantingues la teva informació personal segura, utilitza contrasenyes fortes i canvia regularment les teves contrasenyes. A més, revisa regularment els teus estats de compte bancaris i monitoritza les transaccions per detectar activitat sospitosa.

Xarxes Wi-Fi insegures: Les xarxes Wi-Fi públiques i no segures són un objectiu comú per als ciberdelinqüents. Utilitzar aquestes xarxes per accedir a la banca en línia pot exposar les dades personals. Sempre evita fer transaccions financeres a xarxes Wi-Fi públiques i considera l'ús d'una connexió VPN segura quan estiguis fora de casa.

Pharming : és una forma avançada d'estafa en línia que té com a objectiu redirigir els usuaris a llocs web falsos sense el seu coneixement o consentiment, per tal d'obtenir informació personal i financera confidencial.

Vishing : és un tipus d'estafa telefònica que combina les paraules "veu" (voice) i "phishing". En lloc d'utilitzar correus electrònics falsos com al phishing tradicional, els estafadors utilitzen trucades telefòniques per enganyar les persones i obtenir informació personal i financera confidencial.

La consciència i l'educació són fonamentals per protegir-se d'aquests enganys. Recorda que els bancs legítims mai no sol·licitaran informació personal per correu electrònic ni et demanaran que revelis les teves contrasenyes o detalls confidencials.