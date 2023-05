Whatsapp / @EP

Les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria són un mitjà comú per propagar estafes . Una de les més recents és la que està rulant ara per Whatsapp . Segons explica l'usuari de TikTok @graffi108, hem de vigilar si algun contacte del nostre telèfon mòbil ens envia un missatge en què ens informen que, per error, ens han enviat un codi al nostre terminal i necessiten que us el reenviem.

En cas de rebre aquest missatge, el tiktoker recomana eliminar el xat, tot i que això signifiqui desfer-nos de tota la conversa que hem mantingut amb aquest contacte. No cal contestar ni reenviar res, ja que ens piratejaran el Whatsapp i podran accedir a tota la informació que tenim emmagatzemada a l'aplicació.

A més, també podran enviar missatges per nosaltres, de manera que podran fer la cadena més gran encara. Per tant, vigila si rebis un missatge similar a aquest, per molt que vingui dels teus éssers més estimats, ja que ells ja poden haver estat hackejats.