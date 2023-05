Arxiu - Detall de la façana del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a tres anys de presó imposada a un metge de família que va cobrar per expedir certificats de defunció sabent que el tràmit no comportava cap cost.

En una sentència, la Sala Penal desestima el recurs de cassació interposat pel condemnat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia. Aquest últim, al seu torn, ja va confirmar la decisió d'instància, dictada per l'Audiència Provincial de Pontevedra el 2021.

El mateix, en el seu relat de fets provats, establia que l'acusat es va desplaçar el novembre del 2016 a un domicili a Pontevedra on s'havia produït la mort d'una dona. Després, ja a la seva consulta al centre de salut, va demanar a l'empleat de la funerària el pagament de 70 euros per expedir el certificat de defunció, una quantitat "que li va ser entrega i repercutida a la família de la morta".

L'home, conscient que aquest tràmit era gratuït, va tornar a repetir l'operació el gener del 2018, quan va anar a un altre domicili per certificar una mort. Minuts més tard, el doctor va demanar 70 euros a un altre empleat de l?empresa. Aquesta vegada, però, el treballador de la funerària es va negar.

OBLIGAT A TORNAR ELS DINERS

Un mes més tard, el condemnat va tornar a caminar sol·licitant aquesta vegada 30 euros en unes circumstàncies similars. En aquesta ocasió, l'empleat de la funerària sí que va accedir a fer-li entrega de la quantitat. El juny d'aquell mateix any, el metge va repetir per última vegada l'operativa, demanant aquesta vegada 100 euros que mai no li van arribar a lliurar.

A la sentència, l'Audiència de Pontevedra el va condemnar a tres anys i un dia de presó com a autor d'un delicte continuat de suborn, obligant a tornar els 70 i 30 euros dels quals s'havia apropiat.

Ara, el Suprem rebutja el seu recurs assegurant que "cap retret cal fer a la sentència recorreguda, com tampoc a la d'instància, inclòs en el seu aspecte fàctic realitzat pel jurat, en la mesura que cadascú ha complert amb suficiència la comesa que en el seu àmbit corresponia".

El condemnat al·legava una infracció del dret a obtenir tutela judicial efectiva així com una suposada infracció de preceptes constitucionals relatiu al principi de legalitat penal.