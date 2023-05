El servei d'alerta de productes perillosos del Govern de França , Rappel Conso, ha emès una alerta alimentària sobre la pasta de la marca Carrefour Extra a totes les botigues del grup Carrefour del país. La incidència es produeix després de detectar la presència de trossos de vidre als envasos de 250 grams de pasta Girasoli amb gust de xampinyons, bolets i tòfones i les bosses del mateix pes de pasta Girasoli amb gust de parmigià reggià. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

L'alerta va tenir lloc l'11 de maig i suposa la retirada dels envasos dels establiments on es comercialitzen. En concret, l'alerta afecta els codis de barres 3560071426651 i 3560071426675. El nombre de lot afectat per aquesta alerta alimentària a França és L7R312D amb la marca sanitària: IT 1015 L CE i el segell sanitari: IT 10.

Per als envasos de tots dos sabors de la marca Carrefour Extra, la data de caducitat és el dimecres 24 de maig de 2023, i es troben al mercat des de l'1 d'abril de 2023.

L'autoritat sanitària ha aconsellat als consumidors que s'abstinguin d'ingerir aquests productes i que procedeixin a la seva destrucció oa la devolució al punt de venda on el van adquirir per rebre el reemborsament corresponent.

El procediment de devolució dels productes retirats del mercat es pot fer fins al diumenge 28 de maig.

El grup Carrefour recorda que es troba a disposició el servei d'atenció al consumidor per via telefònica al número següent: 0 805 900 021.