El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá / @EP

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha aconseguit un principi d'acord amb els sindicats per millorar la plantilla i els serveis d'atenció de la Seguretat Social i crear, amb caràcter immediat, l'Agència Estatal de la Seguretat Social , han informat fonts sindicals .

Les parts es reuniran aquesta tarda, a partir de les 16.30 hores, per subscriure el preacord assolit, la signatura de la qual suposarà la desconvocatòria de la vaga anunciada per CCOO i CSIF per al proper 7 de setembre a tots els centres de la Seguretat Social.

La creació de l'Agència de la Seguretat Social és un mandat recollit en la recomanació vuitena del Pacte de Toledo , que després es va traslladar a la reforma de pensions, instant el Govern a presentar un projecte de llei abans del 30 de juny del 2022.

En virtut de l'acord assolit amb els sindicats, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions es compromet ara a presentar un avantprojecte de llei al Consell de Ministres sobre la creació d'aquesta Agència, iniciant-ne la tramitació amb "caràcter immediat", segons consta a l'esborrany del preacord.

Així mateix, el Ministeri es compromet amb els sindicats a articular un pla estratègic de recursos humans per al conjunt del sistema de la Seguretat Social.

Aquest pla exigirà el compliment d'unes condicions, que hauran de ser acordades amb els sindicats, mitjançant la posada en marxa d'una sèrie de mesures l'objectiu de les quals serà predisposar les actuals estructures organitzatives per a la futura Agència, de manera que puguin integrar-se i estar operatives des del moment que es creï l'organisme.

En concret, l'esborrany contempla l' elaboració dels estudis previs necessaris perquè l'Administració de la Seguretat Social estigui adequadament preparada en el moment en què entri en vigor la regulació normativa de l'Agència, que integrarà totes les organitzacions de l'Administració de la Seguretat Social sota una única estructura.

Segons consta en el preacord, les mesures precursores de l'estructura única de l' Administració de la Seguretat Social es regiran pels principis de "unificació i homogeneïtzació" de les polítiques en matèria de personal, així com per la millora i la racionalització de l'organització i ordenació dels recursos.

INCENTIUS PER AL RENDIMENT

En matèria de productivitat, abans del 15 de setembre, es realitzarà un estudi dels diferents models de productivitat en el marc de les disponibilitats pressupostàries, prenent en consideració tant el model actual com les diferències en les càrregues de treball suportades pel personal de la Administració de la Seguretat Social.

En tot cas, el nou model valorarà l'esforç i la dedicació personal i el compliment dels objectius proposats per a cada unitat de gestió i/o recaptació.

El preacord estableix que, atesa la càrrega de treball pendent de la plantilla de la Seguretat Social, ia fi de reforçar la qualitat del servei prestat, s'analitzarà, en el marc de les disponibilitats pressupostàries, l'adopció de mesures d'incentivació del rendiment durant 2023.

ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ, OFERTA DE LLOCS I PROMOCIÓ INTERNA

Les parts declaren l'ocupació interina com una cosa "excepcional", exclusivament acceptable per a casos "indispensables" amb què donar cobertura a nous serveis o per garantir, mitjançant un pla de xoc, l'atenció a la ciutadania a les oficines de la Seguretat Social.

El Ministeri es compromet a l'acord a promoure la cobertura definitiva de les places ocupades pel personal temporal, aplicant criteris d'igualtat, mèrit, capacitat, lliure concurrència i publicitat, així com a facilitar la formació necessària per a la seva ocupació definitiva.

En aquest sentit, es compromet a analitzar el possible establiment de borses específiques d‟ocupació temporal i llistes de candidats per resoldre situacions sobrevingudes d‟increment de càrregues de treball. Igualment, es compromet que en el futur aquests processos tinguin lloc procurant que qualsevol possible incorporació massiva de personal interí només es produeixi després d'un concurs intern de trasllats del personal funcionari.

A més, el Departament de José Luis Escrivá preveu recuperar la convocatòria de determinats cossos propis de la Seguretat Social, en especial del Cos de l'Administració de la Seguretat Social, alhora que es compromet a revisar tots els processos de promoció interna que es convoquin a la Seguretat Social d'acord amb allò acordat a la Mesa de Negociació per a l'Administració General de l'Estat: reducció de temaris, acumulació d'exercicis i descentralització de les proves.

UN DIA DE TELETREBALL A LA SETMANA EL 2023 I DOS DES DEL 2024

L'acord contempla a més la implantació d' un dia de teletreball a la setmana a partir de l'1 de juliol d'aquest any per als empleats que integren el sistema de la Seguretat Social, sempre que les tasques siguin susceptibles d'això, amb caràcter voluntari, i garantint sempre els serveis datenció a la ciutadania.

Un cop revisat el funcionament d'aquesta mesura, a partir de l'1 de gener del 2024, es podran implantar dos dies de teletreball a la setmana en les mateixes condicions.

Tot i això, en el preacord cal que aquesta mesura "es podrà anar avançant" en funció de la sol·licitud dels responsables de l'Administració de la Seguretat Social i de l'avaluació que se'n vagi efectuant a la Comissió de Seguiment de l'acord .

Així mateix, mitjançant aquest acord, s'impulsarà la creació de l'Escola de Formació de la Seguretat Social amb l'objectiu de coordinar i gestionar els programes de formació i d'especialització de la plantilla.

A més, el Ministeri conclourà abans de l'1 d'octubre d'aquest any el procés d'incorporació de tota l'Administració de la Seguretat Social a l'eina de gestió de la formació (GESFOR) i la posada en funcionament de la Plataforma Única de Formació de la Seguretat Social.

Igualment, s'establiran i negociaran les diferents modalitats i condicions específiques de formació per al personal de tot el sistema, en les diferents modalitats, presencial i no presencial, garantint el temps i els mitjans materials necessaris, així com les adequades condicions d'aïllament quan es tracte de formació al lloc de treball.

CONCURSOS

Les parts també han acordat un calendari de treball per analitzar els models de concursos de provisió de llocs de treball a l'àmbit de l'Administració de la Seguretat Social per evolucionar cap a un model de concurs general, en el marc d'un sistema obert i permanent.

Per afavorir la promoció i els trasllats cap a llocs vacants de més necessitat per al servei, el Ministeri ha pactat amb els sindicats establir una periodicitat anual a les convocatòries i negociar unes bases comunes per a la convocatòria dels concursos generals de mèrits en què la formació adequada al lloc de treball es consideri "un mèrit essencial".

En l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, el Ministeri ha de fer gestions per recuperar els Comitès de Seguretat i Salut provincials específics fins a la seva integració en un únic Comitè per al conjunt del sistema a cada àmbit territorial.