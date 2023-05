Catalunyapress tractors2aprotesta

Aquest dimarts 16 de maig és el segon dia fixat per Unió de Pagesos perquè el col·lectiu protesti per demanar al Govern mesures per combatre la sequera.

Tot i que dijous passat l' executiu liderat per Pedro Sánchez va anunciar inversions, els agricultors s'han volgut dirigir, des de diversos punts de Catalunya, fins a Saragossa, on hi ha la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

La comitiva, que ha anat arribant de manera esglaonada a la capital d'Aragó, espera reunir-se amb la màxima responsable de l'organisme.

Alguns dels assistents han assegurat que les mesures que s'han pres per intentar ajudar el sector són "insuficients" i han reclamat també "transparència" a les institucions.