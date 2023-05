En plena vaga de jutges i treballadors de l'administració de justícia, el 11 de maig passat els col·legis de procuradors de Barcelona i Madrid van presentar el Pla Estratègic de la Procura 2022-25 , el document que recull una sèrie de mesures i propostes que el sector considera "clau per agilitzar la justícia". Per elaborar-lo s'han tingut en compte totes les propostes de reforma legislatives realitzades per altres col·legis de Procuradors d'Espanya i pel Consell General de Procuradors d'Espanya.

Segons el degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ángel Quemada Cuatrecasas , “els Col·legis de Procuradors de Barcelona i Madrid hem realitzat una profunda anàlisi de reflexió de la funció del procurador actualment i hem conclòs que és fonamental que el procurador intensifiqui el seu rol com a col·laborador actiu amb els Tribunals per contribuir a l'agilitació i l'eficiència de la Justícia”. Per part seva, el degà del Col·legi de Procuradors de Madrid, Alberto N. García Barrenechea ha subratllat que “el context actual de novetat legislativa propicia la introducció de noves funcions del procurador en l'administració de justícia; cal considerar com una oportunitat l'opció d'ampliar i reorientar el catàleg de serveis i funcions complementàries del procurador que contribuiran a descongestionar la justícia i, per tant, a millorar la qualitat del servei al ciutadà ia les empreses. CREIXEN ELS PROCESSOS JUDICIALS El 2021 es va produir un increment notable en la durada dels processos judicials a Espanya, arribant a assolir una mitjana de 8,8 mesos, probablement impactat per la pandèmia COVID-19. L'any 2021 únicament es van finalitzar un 36% de les execucions, fet que confirma la tendència que com més incrementa el nombre de procediments pendents d'execució, disminueix el percentatge de procediments finalitzats. MILLORES I CANVIS Per això, reclamen: 1) Actuacions en què el procurador actua com a col·laborador del Tribunal i d'impuls del procés 2) Accés al Punt Neutre Judicial 3) Auxili i col·laboració del procurador amb el Tribunal en actuacions materials pròpies del procés dexecució 4) Intervenció activa al judici monitori 5) Prioritzar la formació 6) Seguir millorant la justícia gratuïta