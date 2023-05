Desenes d'alumnes de la universitat Blanquerna-URL protesten davant de les portes de la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals del centre - EUROPA PRESS

Uns 50 alumnes de la universitat Blanquerna-URL han fet una asseguda aquest dimarts davant de les portes de la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals com a protesta per les quatre denúncies per presumpte assetjament sexual contra un professor ja apartat: "Volem espais segurs".

La universitat va tenir coneixement de la quarta denúncia aquest dilluns a la tarda, la tercera des de dimecres passat, encara que no té constància que cap s'hagi traslladat als Mossos d'Esquadra.

Blanquerna-URL ha impulsat una única investigació per aclarir els fets que relaten les quatre denúncies.

Els assistents han corejat càntics com 'Professor aprofitat, no és la nostra autoritat', 'Si ens toquen a una, ens toquen a totes', 'No volem silenci, volem resolució', 'No amagueu els vostres delictes' i 'Poca manifa, molt piixeria' en referència als alumnes presents que no s'han assegut a les portes de la facultat.

Aquest professor va ser suspès de sou i feina el setembre del 2022 després d'una primera denúncia per presumpte assetjament sexual i es va reincorporar al febrer --a principis del segon semestre-- una vegada complerta la sanció.

La facultat va tornar a apartar-lo cautelarment després de rebre una altra queixa dimecres 10 de maig, a la qual n'han seguit dues més, i ha explicat que està en contacte amb representants dels estudiants.