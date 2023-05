Il·lustració del Baròmetre de Conducció Responsable. - FONDATION VINCI

Un de cada quatre conductors menors de 35 anys veu vídeos o pel·lícules mentre condueix, segons es desprèn del XIII baròmetre de la conducció responsable realitzat per IPSOS, que alerta d'una presència "excessiva de comportaments de risc vinculats amb l'ús del telèfon intel·ligent".

Una altra conclusió destacable d'aquest baròmetre, per al qual s'han enquestat 12.400 persones d'11 països europeus , és l'ús generalitzat del telèfon amb Bluetooth, que utilitza per trucar per telèfon més d'1 de cada 2 conductors (56%) dels quals el 71% no considera perillós fer-ho. El 18% ja ha tingut o ha estat a punt de tenir un accident per aquest motiu.

A més, el 66 % fa trucades telefòniques mentre condueix (60 % dels espanyols), 42 % de forma habitual, fet que suposa 5 punts més que el 2018. Això afecta totes les franges d'edat, ja que el 77 % dels menors europeus de 35 anys --només el 8% en el cas dels espanyols-- i el 55% dels més grans de 55 anys utilitza el telèfon mentre condueix.

I, el 22% dels conductors en actiu participa en reunions telefòniques de treball mentre condueix. D'aquests, el 40% no ho considera perillós, mentre que el 44% ha tingut o ha estat a punt de tenir un accident per utilitzar el telèfon al volant.

Un altre fenomen preocupant, segons es desprèn del baròmetre, és que gairebé un de cada 3 conductors de fins a 24 anys no fa servir el cinturó de seguretat, tot i que aquesta norma és un requisit bàsic per aprovar l'examen de conduir.

I fins i tot, més de 8 de cada 10 conductors (84%) supera en uns quilòmetres/hora els límits de velocitat i el 18% ja ha patit o ha estat a punt de patir un accident per conduir a velocitat excessiva o inadequada.

ALCOHOL, DROGUES, MEDICAMENTS



El consum d'alcohol, drogues i medicaments són conductes menys infreqüents del que sembla i que afecten sobretot els homes joves. Així, el 7% dels conductors europeus --i fins i tot el 17% dels homes menors de 35 anys-- admeten que condueixen en estat d'embriaguesa.

L'11% dels conductors declara haver tingut o haver estat a punt de tenir un accident a causa d'un consum excessiu d'alcohol . Aquesta xifra puja al 25 % dels homes menors de 35 anys i en el cas dels espanyols al 37 %.

Igualment, el 10% --i el 22% dels homes menors de 35 anys-- condueix havent consumit medicaments que poden alterar el seu estat d'alerta i el 5% -i el 17% dels homes menors de 35 anys- condueix havent-hi fumat cànnabis o consumit drogues.

Pel que fa a la somnolència, el 7% dels conductors europeus la identifica com una de les principals causes dels accidents mortals a la carretera en general i el 20% (15% dels espanyols) en autopista.

Així, el 26% ha tingut alguna vegada la impressió d'haver dormit durant uns segons al volant. I més d'un de cada sis conductors ha tingut o ha estat a punt de tenir un accident per aquesta causa.

De mitjana, els conductors europeus condueixen unes 3 hores i 12 minuts abans de fer una pausa en un viatge llarg, temps que es redueix en 30 minuts en el cas dels espanyols.

Aquesta edició 2023 també mostra una creixent desinhibició entre els conductors pel que fa al respecte de les normes de trànsit i dels altres usuaris.

El 52% admet que de vegades insulta altres conductors i un de cada dos toca el clàxon de forma intempestiva als conductors que l'irriten i un de cada dos toca el clàxon de forma intempestiva per discutir amb altres conductors. Així mateix, el 22% baixa del vehicle per discutir amb altres conductors, quatre punts més en el cas dels espanyols.

El 84% dels conductors europeus ha tingut por alguna vegada del comportament agressiu d'altres conductors, el 88% en el cas dels espanyols. Un nivell que no baixa des del 2019.