La Sala Civil del Tribunal Suprem (TS) ha elevat la quantia de les indemnitzacions que cobraran 14 familiars de diversos morts en l'accident aeri en què, el 24 de març de 2015, van morir 150 persones en estavellar el copilot intencionadament un avió de la companyia Germanwings als Alps francesos.

Arxiu - Detall de la façana del Tribunal Suprem

A la sentència, el tribunal ha considerat que l'increment sobre la indemnització resultant de l'aplicació del barem de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, a la redacció donada per la Llei 35/2015, de 22 de setembre ha de ser del 50%.

La Sala ha estimat el recurs extraordinari per infracció processal interposat per aquestes 14 famílies en què al·legaven, entre altres motius, que l'Audiència de Barcelona "havia vulnerat el principi de total indemnitat del perjudicat" en utilitzar aquesta llei per fixar la quantia de les indemnitzacions.

A més, els familiars han al·legat que les indemnitzacions eren “arbitràries i injustificadament reduïdes”.

Com a criteri orientatiu, la sentència recorreguda va utilitzar el barem esmentat i va aplicar el 25% previst per a la concurrència de circumstàncies excepcionals i un increment addicional d'un 20% en els supòsits en què la víctima del sinistre convisqués amb els perjudicats, i d'un 10 % en els casos en què no es constatés aquesta convivència.

EXIGU PERCENTATGE



Per al TS, la utilització d'aquest barem "no és, per si mateix, contrari al principi d'indemnitat del perjudicat", però subratllen que el percentatge d'increment aplicat respecte de les quanties que en resultarien d'aplicació sí que vulnera el principi de total indemnitat del perjudicat denunciat en el recurs per les famílies, i l'eleva al 50%.

També han afegit que un percentatge tan exigu d'increment de la indemnització respecte de l'aplicació del barem suposa que "aquesta indemnització amb prou feines es diferencia de la que procediria concedir en un supòsit d'accident de circulació de vehicles de motor".

"No es rescabala, per tant, el duel patològic propi de la pèrdua d'un ésser estimat en un sinistre d'aquestes característiques, de caràcter catastròfic i connotat de circumstàncies extremadament doloroses, més encara en un cas com el que és objecte d'aquest litigi, que el sinistre no va ser accidental, sinó que va ser degut a l'acció deliberada d'un dels membres de la tripulació", han conclòs.